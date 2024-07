Ator de 'Gladiador 2' alfineta preparo físico de Russel Crowe no 1º filme

Colaboração para Splash, do Rio de Janeiro

A expectativa para a estreia de 'Gladiador 2' em novembro não se limita à trama da sequência do épico de Ridley Scott. A transformação física de Paul Mescal, ator irlandês de 28 anos conhecido por seu papel sensível em 'Aftersun', para encarnar o guerreiro Lucius tem sido um dos assuntos mais comentados. E rendeu uma provocação bem-humorada do artista para o protagonista do primeiro filme, Russel Crowe.

O que aconteceu?

Mescal, que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator em 2023, revelou que se dedicou intensamente aos treinos em academia para atingir o físico imponente do personagem. "Queria parecer alguém que pode causar dano", declarou o ator, em tom bem-humorado.

No entanto, Mescal não se furtou de alfinetar a preparação física de seu antecessor no papel de gladiador, Russel Crowe. Conhecido por seguir dietas extremas para seus papéis, Crowe passou por uma transformação radical para o primeiro "Gladiador", lançado em 2000.

Mescal, por sua vez, optou por um caminho diferente. "Ao se esforçar para ter um visual perfeito, alguém pode parecer mais um modelo de roupa íntima do que um guerreiro", provocou o ator, antes de surgir na tela com o tradicional saiote de couro dos gladiadores.

A ironia de Mescal em relação à preparação de Crowe adiciona um tempero extra à expectativa pela estreia de 'Gladiador 2'. Resta saber se a performance do jovem ator irlandês estará à altura do legado de seu antecessor e se a sequência conseguirá repetir o sucesso do filme original.