Luiza 'pede' para Marcela evitar novas amizades até casório: 'Amigo é caro'

Luiza Martins, 32, e Marcela Mc Gowan, 35, estão vivendo um desafio neste início dos preparativos para o casamento: como definir a lista de convidados. A cantora, inclusive, até brinca que o momento atual com a noiva é de não fazer novas amizades para não deixar o planejamento da festa ainda mais caro.

Tudo é caro. Amigo é caro, né? Falei com a Marcela que a gente não pode fazer nenhuma amizade mais.

Luiza Martins, em entrevista para Splash, durante show no Villa Country

É tudo caro pra fazer casamento'

A cantora e a médica estão noivas desde novembro de 2023 e vivem a etapa de definir quem serão os nomes a celebrar o momento especial de união. "Quando a gente senta pra falar de casamento, a gente já para na lista, que é a primeira coisa que você faz. Paro na lista e falo: 'amor, não conhece ninguém, por favor'. Tô brincando."

É tudo caro pra fazer casamento, né? A gente tá entendendo o formato, como é que a gente vai fazer e tudo mais. O povo fala: 'cara, quem tá enrolando quem?' e falo: 'a gente tá enrolando vocês, convidados. É a gente que tá enrolando vocês'.

Luiza Martins colocou o Villa Country (São Paulo) para cantar e dançar os hits do novo EP "Intensa Até Demais". Além disso, a cantora se emocionou com homenagens da gravadora Som Livre: um disco de ouro pela marca de 260 milhões de plays do álbum "Continua", disco de diamante pelo sucesso de "Cê Não me Superou" e disco de platina pelo trabalho com a música "Desconhecido".

"Intensa Até Demais" foi uma necessidade louca de colocar muitos sentimentos de uma escorpiana nata, que sou eu, pra fora. É a mistura louca que o escorpiano é essencialmente. Feliz demais com o reconhecimento do trabalho.

Satisfeita com a repercussão de suas canções, a cantora diz não estar preocupada em seguir tendência do mercado em ter lançamentos de novas músicas mensais ou pequenos EPs. "Todo mundo, no fundo, se sente pressionado em algum momento por qualquer tendência do mercado. Quem fala que não, eu acho que tá mentindo".

Mas eu, hoje, como qualquer outro âmbito da minha vida, eu ouço outras coisas por gosto pessoal e óbvio que eu acompanho o que tá acontecendo no mercado, mas não pra exatamente me basear. Acho que hoje em dia eu não me sinto pressionada.

Com média de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Luiza planeja usar o segundo semestre do ano para organizar ideias para fazer um 2025 de novos lançamentos. "Tô tentando fazer uma visão 360 de tudo na minha carreira e aplicando coisas que há muito tempo eu vim com vontade de fazer esse ano. No próximo ano, vão ter muitos tipos de projetos, como EP. Então, nós teremos EP, single, álbum. Eu quero passear por tudo isso."