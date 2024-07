Influenciadora exibe resultado de peeling de fenol e impressiona; veja

Luanna Charamba, 29, mostrou o resultado da sua pele após um peeling de fenol.

O que aconteceu

O procedimento estético é feito com ácido, que aplicado sobre a pele, penetra em camadas mais profundas, proporcionando rejuvenescimento facial. Nas redes sociais, Luanna dividiu as fases do peeling.

Ela conta que sempre foi seu sonho realizar o tratamento. "Sim, herdeiros, eu fiz o temido #fenol para cicatriz de acne! Sempre foi meu sonho realizar esse procedimento, só quem tem cicatriz de acne vai entender isso".

Cinco dias após o fenol, a influenciadora apareceu com o rosto todo ferido. Ela explicou que estava se alimentando apenas de líquido. "Não posso abrir a boca", disse ela.

Em seguida, a maquiadora tirou a pele morta e mostrou o resultado aos seguidores. Todo o processo durou cerca de um mês.

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil proibiu a importação, fabricação, manipulação, venda e uso de produtos à base de fenol para fins estéticos. A decisão aconteceu após um empresário de 27 anos morrer em uma clínica, em São Paulo, ao ser submetido ao peeling de fenol.