Ex-panicat estava embriagada ao agredir PM, diz laudo: 'Hálito etílico'

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do caso envolvendo Ana Paula Leme e confirmou que a ex-panicat estava embriagada ao ser detida no sábado (20).

O que aconteceu

Laudo do IML solicitado pela investigação apontou que Ana Paula estava com "hálito etílico". A ex-panicat foi detida por embriaguez ao volante, desacato, ameaça e injúria — ela chegou a agredir fisicamente um agente da PM ao receber voz de prisão.

Polícia concluiu a investigação e enviou o caso ao Ministério Público de São Paulo. Agora, caberá ao órgão analisar as provas colhidas pela polícia e dar prosseguimento à denúncia junto ao Tribunal de Justiça do estado ou devolver o caso para que os investigadores colham mais evidências.

Ana Paula Leme chegou a ser presa, mas já está em liberdade. Ela foi solta após pagar fiança e responde ao processo fora da cadeia.

Entenda o caso

Leme foi presa na loja de conveniência de um posto de combustíveis. Ex-panicat parou no estabelecimento para tomar cerveja e pediu um lanche, segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de São Paulo.

Ex-panicat já chegou à loja com sinais de embriaguez, segundo uma funcionária do local relatou à PM. No estabelecimento, Ana Paula teria consumido três cervejas e pedido um salgado, mas reclamado do gosto da comida. Posteriormente, ela teria reclamado e, supostamente, se recusado a pagar o valor que havia consumido.

Funcionária da loja exigiu o pagamento, mas foi xingada por Ana Paula. A funcionária acionou a PM e, após a chegada dos agentes, a ex-panicat teria negado a recusa em pagar o débito ou que tivesse ofendido a empregada do local.

Ela se recusou a informar os documentos pessoais, segundo a PM. Posteriormente, ao saber que seria presa, ela teria desacatado os agentes e agredido fisicamente um deles com chutes, inclusive em sua genitália.

Splash não conseguiu contato com a defesa de Ana Paula. O espaço segue aberto para manifestação. A reportagem procurou o MPSP, mas não obteve retorno.

Ana Paula Leme integrou o elenco do extinto humorístico Pânico. Ela também participou do reality Casa Bonita, do Multishow. No Instagram, a artista soma cerca de 175 mil seguidores. Ainda, ela já foi eleita Miss Reef Brasil e posou para as páginas da Playboy.