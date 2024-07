Os preços e vantagens de alugar - ou até comprar - uma casa perto da Disney

Toda dia nos deparamos nos feeds das redes sociais com um famoso mostrando sua nova casa em Orlando ou passando uma temporada por lá em algum condomínio que mais parece um resort, com restaurante, bar, parque aquático, spa, áreas de recreação, academia, quadras esportivas, lojas de conveniência e até campo de golfe.

Carol Cordeiro, que possui uma agência de viagens especializada em roteiros para famílias, explica que esse tipo de postagem exerce grande influência nos desejos das pessoas. No entanto, é preciso saber o que o aluguel de um lugar destes pode envolver para não ter problemas nas férias.

Imagem: Marco Lamoglie

"As pessoas só mostram o lado bom, mas há desvantagens também. Por exemplo, alguém que vai só para curtir os parques, ao preferir se hospedar nos hotéis da Disney já tem garantidos a entrada antecipada, horários prolongados, tempo menor de deslocamento, transporte gratuito, tudo que não se tem quando se hospeda em uma casa."

Há gosto para tudo e muita gente realmente não abre mão da mordomia e do conforto dos hotéis. Mas dependendo do número de dias de viagem, da quantidade de pessoas ou do roteiro escolhido, que pode ir além dos parques para quem já conhece, a casa pode ser vantajosa. Em algumas situações, uma residência garante mais momentos de convivência.

Imagem: Marco Lamoglie

Afinal, as casas são verdadeiras mansões que chegam a ter em torno de 10 suítes, algumas temáticas, decoradas com personagens da Disney ou Harry Potter, além de piscinas privativas, saunas, home theater e muitos outros ambientes, chegando a acomodar até 20 pessoas.

Hospedagem e investimento

A proximidade e o fácil acesso à diversão, que incluem os parques temáticos e aquáticos da Disney, Universal e Sea World, além das opções de centros de compras de grifes e descontos são os pontos altos dos condomínios em Orlando, e uma oportunidade até mesmo para investimento.

Imagem: Marco Lamoglie

O clima ameno do Estado da Flórida, onde ficam Orlando e Miami, também é um dos motivos que elevam a procura pela região, além do estilo de vida, praias, atividades culturais e a comunidade brasileira estabelecida no local.

Nos sites de imobiliárias, a informação de que é possível pagar as parcelas do financiamento com as locações estão entre os diferenciais. "As casas se valorizam nos EUA e a locação proporciona renda. Assim, na verdade, acaba-se imobilizando um valor baixo, que é de 25% a 30% do valor do imóvel", explica Daniel Dourado, empresário, investidor e corretor de imóveis.

Imagem: Marco Lamoglie

Muitos brasileiros que possuem residência nos EUA usam as propriedades como uma base. "Eles viajam para lá, ficam um tempo em Orlando e depois vão para outras regiões, como as estações de esqui. Tenho clientes que, no fim do ano, passam dias em suas casas e depois viajam para Aspen ou mesmo para Europa", relata.

Como é a casa e quanto custa

Imagem: Marco Lamoglie

As mansões com quartos temáticos são projetadas para encantar famílias e fãs da Disney, com ambientações que vão de Frozen a Star Wars, além dos clássicos Mickey e Minnie. O intuito é proporcionar uma experiência imersiva na fantasia.

Imagem: Marco Lamoglie

No condomínio Windsor Island Resort, localizado no lado Oeste do Walt Disney World, a apenas 15 minutos dos principais parques, um dos imóveis disponíveis tem 8 quartos, 6 banheiros e 2 vagas na garagem.

Os ambientes estão distribuídos em dois pavimentos. No térreo, além dos espaços sociais e de lazer, ficam dois quartos, sendo uma suíte com acesso direto à piscina aquecida e ao spa. Uma varanda espaçosa e coberta é ideal para reuniões e churrascos.

Imagem: Marco Lamoglie

Equipada com eletrodomésticos, a ampla cozinha possui ilha central com bancada para as refeições rápidas e está interligada às salas de jantar e estar, o que facilita a convivência e a interação.

Imagem: Marco Lamoglie

Há aparelhos de TV em todos os quartos e alguns banheiros têm até banheira. Os cômodos temáticos agradam o público infantil, dos que têm espírito aventureiro, fãs de dinossauros e de safaris, aos que preferem um clima mais sonhador e mágico, inspirado nas princesas dos contos de fadas.

Esta casa está à venda pelo valor de um milhão de dólares. Mas os valores para outras casas parecidas partem de US$ 450 mil (cerca de R$ 2,5 milhões), conforme localização, distância das atrações e sofisticação. Para alugar, uma noite chega a custar US$ 250 (cerca de R$ 1389), com variações nos períodos de alta temporada ou eventos especiais.