Herdeiro mais rico da Índia celebra casamento em hotel britânico 7 estrelas

A turnê internacional em celebração ao casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani, 29, e da herdeira farmacêutica Radhika Merchant, 29, já tem seu próximo destino definido: o Reino Unido.

O que aconteceu

O local escolhido para esta sequência do evento é o Stoke Park, hotel histórico de sete estrelas, reservado até setembro para a ocasião. O estabelecimento já pertenceu à Rainha Elizabeth I e foi adquirido em 2021 por Mukesh Ambani, 67, pai do noivo - e considerado o homem mais rico do mundo. Ele desembolsou R$ 400 milhões na compra da propriedade.

Os festejos do casamento de Anant e Radhika vão seguir uma turnê global que se arrastará pelos próximos quatro meses. Segundo o jornal O Globo, o príncipe Harry, 39, e o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, 60, estão entre as presenças esperadas para as comemorações internacionais.

O enlace aconteceu no início do mês em Mumbai, na Índia, numa festa de quatro dias que custou R$ 3,2 bilhões. Tony Blair, Nick Jonas, John Cena e as irmãs Khloe e Kim Kardashian foram alguns dos VIPs presentes à ocasião.