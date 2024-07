Caio Blat revela que pede para mulher fazer fio terra nele: 'Também quero'

Caio Blat, 44, revelou ser adepto de receber fio terra durante o sexo e admitiu que pede às suas parceiras que façam nele na transa.

O que aconteceu

Blat abordou o assunto ao afirmar que não tem vergonha de gostar de coisas que são consideradas femininas. Durante participação no programa Surubaum, o ator destacou que curte que a mulher toque em sua bunda e, inclusive, que faça fio terra.

Fio terra é maravilhoso. Claro [que já experimentei]. Eu peço [para ela fazer]: 'você pode [fazer] por favor. Também quero'".

-- Caio Blat

Para Caio, o homem que não se permite experimentar ou não admite ter gostado do fio terra é reflexo do machismo e da masculinidade tóxica. O ator Marcelo Serrado, que também participou do episódio, revelou que já experimentou, gostou e ressaltou que dentro de quatro paredes com sua esposa, Roberta Fernandes, tudo é válido. "Eu e a minha mulher a gente faz tudo", contou Serrado.

Caio Blat também destacou que, se for consensual, "vale tudo" no sexo. O ator, que mantém um casamento aberto com Luísa Arraes, admitiu, ainda, que ocasionalmente gosta de trazer uma terceira pessoa para a transa, embora tenha preferência pelo sexo a dois.