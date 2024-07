Caio Blat, Marcelo Serrado e Bruno Gagliasso dão beijo triplo

Bruno Gagliasso, 42, e a esposa, Giovanna Ewbank, 37, receberam os atores Caio Blat, 44, e Marcelo Serrado, 57, no programa Surubaum.

O que aconteceu

Os dois foram os convidados do episódio lançado nesta terça-feira (23). Por lá, eles participaram de uma discussão sobre masculinidade e os impactos do machismo.

Em um determinado momento, a apresentadora sugeriu um selinho triplo entre os participantes. Bruno, Caio e Marcelo concordaram. "E hoje temos o prazer de receber uma dupla cheia de talento e história! Prestes a contracenar em uma novela, Caio Blat e Marcelo Serrado chegam pra debater masculinidade daquele jeitinho bem #Surubaum de ser!", escreveram os apresentadores ao compartilharem o episódio.

Caio Blat é casado com a atriz Luisa Arraes, 30, há sete anos, com quem vive uma relação aberta. Marcelo Serrado é casado há 12 anos com Roberta Fernandes.