O iPhone 16 vem aí, e pode trazer novidades; veja o que esperar do modelo

Um novo iPhone vem por aí. Dessa vez, é a linha 16, que deve seguir a atual tendência da Apple de lançar quatro modelos de smartphone, cada um numa faixa de preço e atendendo a uma demanda do mercado.

O que esperar do novo iPhone

Seria uma atualização dos modelos atuais: iPhone, iPhone Plus, iPhone Pro e iPhone Pro Max, exatamente como na última geração, lançada em 2023.

Nada está confirmado ainda, mas há muitos rumores sobre as novidades que os iPhones 16 devem trazer. Entre elas, melhorias na câmera, um "botão de captura", com sensor capacitivo, e designs maiores para os iPhones Pro e Pro Max.

Não devemos ter manifestações oficiais da Apple até o Apple Event, evento anual que ocorre em setembro, para o qual a empresa da maçã costuma guardar seus principais anúncios de novos produtos. Mas, para que você não fique na mão até lá, aqui vão o que dizem os principais boatos sobre a nova linha de iPhone.

iPhone 16: novo botão, melhor desempenho e rearranjo de câmeras

Os iPhones da linha Pro devem aumentar (veja abaixo), mas o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus, modelos mais básicos, devem permanecer praticamente iguais às suas versões da linha 15, ao menos ao primeiro olhar, de acordo com o site MacRumors, que costuma ter boas fontes internas na Apple.

Na parte traseira deve haver uma mudança: diferentemente do arranjo de câmeras na diagonal do 15, a Apple considera trazer as câmeras do iPhone 16 posicionadas na vertical, uma abaixo da outra.

Os chips devem mudar para melhor. O iPhone 15 reaproveitou o chipset A16 do iPhone 14, mas os boatos dão conta de que a Apple usará um chipset de 3 nanômetros, para o iPhone 16. Isso não é exatamente uma novidade, pois essa tecnologia já estava presente na linha Pro do iPhone 15, mas a versão do 16 deve ser mais atualizada —e, portanto, mais rápida. Apenas para contextualizar, um chipset como esse, de menores proporções, resulta em desempenho mais rápido e menor consumo de bateria.

Outra novidade interessante é que o botão de ação, antes limitado aos modelos Pro e Pro Max, deve chegar ao iPhone 16 e ao iPhone 16 Plus. Esse botão pode ser personalizado para realizar uma tarefa definida por você, como abrir a câmera, ligar a lanterna ou iniciar uma gravação de áudio.

O já mencionado botão de captura deve cumprir uma função automática de tirar uma foto ou de dar início a uma gravação de vídeo. Mas não é só isso: ele deve imitar a sensação de um obturador numa câmera digital, sendo um sensor capacitivo, em vez de apenas um botão mecânico.

Um sensor capacitivo não é "apertável" como um botão comum. Ele, na verdade, detecta a pressão do toque e reage a ela. O que se especula é que ele ajudaria a ajustar o foco de uma imagem, exatamente como um obturador faria. Além disso, outro rumor dá conta de que ele poderia aumentar ou diminuir o zoom, bastando que o dedo do dono o tocasse arrastando para a direita ou para a esquerda.

iPhone 16 Pro e Pro Max: câmeras melhores e tamanhos maiores

Para os modelos Pro e Pro Max, considerados os top de linha da Apple (e, até por isso, razoavelmente mais caros), a linha 16 deve trazer um conjunto de câmeras ainda melhor. A novidade, ao menos segundo o MacRumors, seria a introdução de uma lente ultrawide de 48 MP, um aumento significativo comparando com os 12 MP da linha iPhone Pro 15.

A lente ultrawide de 48 MP permitiria captar mais luz, resultando em fotos aprimoradas quando tiradas no modo 0.5x, especialmente em ambientes de iluminação mais baixa. Ela deve usar a mesma tecnologia da câmera principal, que já é de 48 MP, e condensa dados de quatro pixels para formar um "super pixel", resultando numa imagem de qualidade.

A câmera principal deve ter um sensor 12% maior que o do iPhone 15, o que melhora sua capacidade para borrar o fundo (se desejado) e melhora sua performance de captura de imagem em ambientes menos iluminados.

Outra mudança importante que deve aparecer nos iPhones 16 Pro e Pro Max diz respeito ao seu tamanho. A tela deve ser ampliada: no iPhone 16 Pro, passaria de 6,1 polegadas da linha 15 para 6,3 polegadas. No iPhone 16 Pro Max, passaria de 6,7 polegadas da linha 15 para 6,9 polegadas.

Isso obviamente também resultará num aumento de tamanho no corpo dos celulares. O iPhone Pro passaria então de 14,6 cm de altura e 7 cm de largura para 14,9 cm de altura e 8 cm de largura, com o peso aumentando de 187 g para 194 g. Já o modelo Pro Max aumentaria de 15,9 de altura e 7,6 cm de largura para 16,3 de altura e 7,7 de largura, com o peso subindo de 221 gramas para 225 gramas.