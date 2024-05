Gravidez: ter filhos com intervalo muito curto traz risco à saúde?

Muitos pais ficam com dúvidas quando o assunto é a diferença de idade entre os filhos. Essa é uma dúvida que costuma atormentar a cabeça de muitas pessoas que desejam aumentar a família com planejamento.

Com relação à saúde da mãe e do prório bebê, há uma recomendação do Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde para que o intervalo entre gestações seja de, no mínimo, um ano. Mas, se acontecer de engravidar neste período, é importante que os pais ficam atentos a alguns detalhes.

Cesárea

Se o primeiro filho nasceu de parto cesárea, é importante dar ao corpo um tempo para cicatrizar o corte. Antes de um ano, há um risco aumentado de ruptura do útero na área da cicatriz da primeira cesárea, durante o trabalho de parto.

A grossura do órgão deve ser considerada na hora da definição da via de parto do segundo filho. E, não é porque o primeiro filho nasceu de cesárea que o segundo também tenha que passar pelo mesmo procedimento.

Amamentação

Outra preocupação entre os especialistas é o período de amamentação. Muitos médicos acreditam que o aleitamento do primeiro filho em caso de segunda gestação deve ser suspenso.

Isso porque a liberação de ocitocina - hormônio responsável pela descida do leite - no organismo materno tem como efeito a contração do útero e pode aumentar o risco de parto prematuro.

Fonte: Ricardo Luba, ginecologista e obstetra