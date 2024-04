Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima e filhos saem em viagem de motorhome

"Explorando o mundo com o 'Minha Viagem'". Assim a apresentadora Fernanda Lima se apresenta na descrição do perfil no Instagram, onde publicou neste domingo, 29, o primeiro vídeo do que parece ser o próximo grande projeto dela com a Família. De mala, cuia, marido e filhos, ela viaja pela natureza em um motorhome - aqueles veículos grandes equipados como um microapartamento.

Nas primeiras imagens, quem aparece primeiro em destaque é o marido, o também apresentador Rodrigo Hilbert. "Acho que a previsão é de chuva e nós vamos fazer comida". Ele segue preparando um prato, enquanto Lima e os três filhos - os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e a pequena, Maria, de 4, - organizam a parte de fora do motorhome para servir a refeição.

O veículo fica estacionado no que parece ser uma floresta. Há uma mesa posta e um toldo do carro puxado para servir de teto. Em outubro de 2023, Hilbert mostrou ele próprio personalizando a parte interna do veículo para a família.

Na descrição do vídeo, publicado em conjunto pelo casal, eles indicam um pouco das intenções com a viagem. "Estamos indo atrás dos nossos sonhos. Valorizar momentos de mais introspecção, silêncio, aventuras na natureza, comunhão em família, simplicidade e presença."

Embora não divulguem a localização onde estão, outros posts de Hilbert andando de bicicleta mostram uma área de terreno bem acidentado, mas à beira do que parece um grande lago ou o mar. "Apesar de ser grande e pesado, gosto bastante de subir montanhas", diz o apresentador em um post.

Na legenda da publicação conjunta, a sinalização de que a empreitada deve virar um programa: a lista de colaboradores envolvidos, com Lima à frente da direção criativa e roteiro, e responsáveis pela direção, fotografia, câmera, produção e edição. A apresentadora marcou ainda a arroba do perfil de uma marca do segmento de moda e acessórios.

"Por enquanto apenas entre nós, mas logo menos queremos compartilhar com vocês também", finaliza a legenda.