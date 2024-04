Presente do crush, blusa viral de Marquezine é obra de estilista cancelado

O assunto da semana nas redes sociais é a blusa utilizada por Bruna Marquezine em registro com os amigos. A história começou depois que João Guilherme comentou em entrevista que sua última compra foi uma "baby tee da Maison Margiela" para o seu "chuchuzinho", enquanto se declarava apaixonado.

Depois disso, muitas questões: Quem é o "chuchu"? O que é Maison Margiela? Qual é a blusa? Algumas delas foram respondidas após um clique viralizar nas redes sociais. Nele, a atriz surge no colo do ator, vestindo a peça que (provavelmente) esclarece a maior parte dessas perguntas.

A baby tee, termo utilizado para definir t-shirts com corte cropped, em questão é um produto da Maison Margiela, e estava à venda por R$ 1,8 mil, na Farfetch. Atualmente, não à toa, esgotado. A roupa faz parte da coleção Primavera/Verão da grife francesa.

Baby tee da Maison Margiela Imagem: Reprodução

Dito isso, o último questionamento é sobre o que é a Maison Margiela. Originalmente intitulada Maison Martin Margiela, a casa de moda francesa nasceu em 1988, sob comando dos designers belgas Martin Margiela e Jenny Meirens.

A história da Maison Margiela

Mood da Maison Margiela Imagem: Reprodução/Instagram/@wemargiela

A grife surgiu um ano após Martin Margiela trabalhar como assistente de design de Jean Paul Gaultier. O anonimato, ou pelo menos discrição, foi um atributo que fez com que a casa de moda começasse a se destacar e criar interesse do público de luxo. Enquanto sua primeira loja era um espaço em branco, suas etiquetas, na mesma cor, eram tão minimalistas quanto, identificadas apenas com o número do look.

Após a inauguração, o que fez com que a casa de moda atraísse glória foi seu conceito disruptivo, que nadava contra a maré "toda boazinha, do bem e tão galera". O artesanato construído pela marca, sob o comando criativo de Martin, se destacava pela peça em si. A moda pela moda. Com uma dose teatral. Em alguns dos desfiles, as modelos surgiam com os rostos cobertos - muito antes da Balenciaga - para valorizar o trabalho criado.

Uma de suas peças mais icônicas são as botas Tabi, que apresentam separações entre os dedos e, até hoje, faz sucesso entre os amantes da moda e celebridades.

Bota Tabi Imagem: Reprodução

Novos rumos

O grande plot twist da grife aconteceu em 2009, quando Martin Margiela renunciou ao cargo de diretor criativo. Nos anos posteriores, enquanto tentavam dar sequência ao conceito vanguardista, os diretores de design da marca deram novos passos, apostando no design de interiores e acessórios para a casa.

Entretanto, o novo rumo da grife aconteceu, de fato, em 2014, quando John Galliano assumiu direção criativa da casa de moda. A partir daí, se tornaria Maison Margiela, como conhecemos hoje, e não mais Maison Martin Margiela.

John Galliano Imagem: Divulgação/Mubi

O criativo trilhou um longo, polêmico e triunfante caminho no universo fashion. Em 1995, foi nomeado diretor criativo da Givenchy, onde ficou por menos de um ano.

Sua próxima missão seria mais emblemática, assumir a Dior. A chegada foi vista como uma surpresa, uma vez que a grife tinha um conceito completamente oposto ao proposto por Galliano. Mas o intuito era justamente esse: provocar uma mudança e atrair o público mais jovem. Dito e feito.

Para isso, o designer se valeu de maquiagens extravagantes, roupas únicas e, inclusive, um desfile inspirado no filme "Matrix", em 1999. No final dos anos 1990 e começo dos 2000, o valor no mercado da Dior triplicou.

A Dior no comando de Galliano Imagem: Divulgação

A reputação de Galliano derrapou em 2011, após o "The Sun" publicar um vídeo em que ele usava de discursos antissemitas contra turistas em Paris. O diretor criativo foi preso e afastado da Dior. Seu cancelamento, muito antes da potência proporcionada pelas redes sociais, perdeu proporções na mídia após Kate Moss, uma de suas musas, utilizar um vestido de noiva criado por ele para se casar, no mesmo ano.

O retorno

Após três anos longe da indústria da moda, época em que estaria tratando do vício em bebidas e drogas, Galliano assumiu a Maison Margiela.

Maison Margiela com Galliano Imagem: Divulgação

Ele é um dos maiores talentos de todos os tempos, um costureiro único e excepcional que sempre desafiou e inovou o mundo da moda , declarou Renzo Rosso, proprietário da Only The Brave, dona da grife em questão.

Seu retorno às passarelas aconteceu em 2015. A excentricidade do diretor criativo e da grife proporcionaram um casamento performático e, consequentemente, aclamado. Peças com tecidos inacabados, embora bem modelados, e desfiles teatrais marcam a estética da casa de moda, que está sob seu comando criativo até hoje.

Rihanna no Met Gala 2018 Imagem: John Shearer/Getty Images for The Hollywood Reporter

Entre alguns dos destaques mais recentes, em que celebridades usaram a marca, está o look utilizado por Rihanna, no Met Gala 2018, em que o tema sagrado ganhou toques artísticos sob a concepção de Galliano. A aparição da cantora é frequentemente eleita uma das mais emblemáticas da história do evento, organizado por Anna Wintour.

Miley Cyrus no Grammy 2024 Imagem: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Mais recentemente, em 2024, Miley Cyrus chamou a atenção no Grammy, onde ganhou seu primeiro Grammy, ao surgir com um vestido composto por 14 mil alfinetes dourados.