Summer Breeze: os principais erros e acertos da 2ª edição do festival

O Summer Breeze 2024 chega ao fim depois de três dias intensos. Bandas de variados estilos de rock passaram pelos palcos e muita disposição do público foi vista, mesmo debaixo do forte sol durante os dias do evento. Veja abaixo os principais erros e acertos desta edição do festival.

Erros

A sinalização não estava clara. Não havia mapas com a localização dos palcos ou com os horários dos shows. Para se localizar, o fã tinha que recorrer à internet móvel — que nem sempre estava disponível.

Os pontos de hidratação estavam escassos. Essa foi uma das reclamações mais ouvidas pela reportagem de Splash.

Os espaços destinados às pessoas portadoras de deficiência eram poucos. Para os PCDs, as estruturas e a visualização dos palcos também não era boa. A falta de abrigo do sol foi outro ponto que gerou incômodo.

Área de acessibilidade no Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

A área vip do palco Hot Stage foi muito mal-planejada. Havia uma única via para entrada e saída — com isso, em alguns momentos as pessoas se aglomeraram sem conseguir passagem, causando mal-estar generalizado. Algo pior poderia ter acontecido entre final do show do Anthrax e o início do Mercyful Fate.

O festival contou com pouquíssimas lixeiras — inclusive próximo aos locais de venda de comida. Em contrapartida, havia muitos funcionários de limpeza no local.

O espaço kids era apenas uma tenda e com poucas opções de entretenimento. A principal delas, um pula-pula, ferveu com o sol intenso.

Acertos

O line-up de bandas foi elogiado por muitas pessoas. A diversidade de estilos e o peso das atrações escolhidas deixaram o público satisfeito.

A organização do festival merece nota alta. A entrada nos três dias de evento foi facilitada e tumultos nos portões de acesso foram raros.

Within Temptation durante apresentação no Summer Breeze Imagem: Micaela Wernicke/UOL

A locomoção dentro do Memorial da América também foi positiva — com exceção da passarela que parece ter sido estreitada em relação ao ano passado, de acordo com observações de algumas pessoas.

Os banheiros estavam muito melhores do que na edição passada. Mais estruturados e limpos, foi uma enorme evolução em relação aos banheiros químicos de 2023 — que exalavam mau cheiro perto dos palcos.

A localização foi outro ponto alto. A região da Barra Funda, onde fica localizado o Memorial da América Latina, é central e conta com uma estação de metrô e trem colada, além de várias linhas de ônibus ao redor.

A pontualidade dos shows no Summer Breeze 2024 foi impecável. Não houve registro de atraso e, inclusive, teve show que começou adiantado — como o de Gene Simmons Band, que iniciou 10 minutos antes do previsto.

Gene Simons, com sua banda, durante apresentação no Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O horário dos últimos shows também recebeu elogios — com a apresentação da atração derradeira no máximo às 22h. Isso permitiu que as pessoas fossem para casa com mais tranquilidade.

O festival contou com diversas opções de comida disponíveis — como sanduíches choripán, yakissobas, hambúrgueres, pizzas, burritos, batatas recheadas e opções vegetarianas. Os preços variavam de R$ 35 a R$ 50. Até a variedade de cervejas foi elogiada pelo paranaense Isac, que compareceu nos três dias de festival.