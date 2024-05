De padrinho de casamento a desafeto: por que Bola 'odeia' Edu Sterblitch?

Eduardo Sterblitch, 37, disse que Marcos Chiesa, o Bola, 56, "o odeia".

Ele até tentou fazer as pazes com o ex-amigo, ligando para ele ao vivo durante o Papo de Segunda (GNT), mas Bola não atendeu.

Por que Bola e Sterblitch são brigados?

Bola afirmou que parou de falar com Edu por atitudes do ator após o fim do Pânico. "Mau-caráter. Paulinho [Serra] tinha me avisado", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, citando outro desentendimento de Sterblitch — Paulinho já chamou Edu de "mentiroso compulsivo" em 2019.

Bola disse que tal atitude não teria sido com ele e que ele estava "tomando dor" de um amigo. "Nunca mais [quero ver]. Ele pisou na bola, feio. Decepcionou muito. Não faço a menor questão de ver ele nunca mais na minha vida", declarou Bola para o canal do youtube De Sola.

O tal amigo foi ex-empresário de Sterblitch, como revelou o ex-Fredy Mercury prateado. "Quando eu saí do Pânico, e eu saí do meu ex-empresário, por motivos pessoais, algumas pessoas começaram a pegar birra de mim e a falar mal de mim", contou em live com Diogo Defante em 2021.

Ele [Bola] é amigo do cara que ficou muito chateado comigo. Parece que essas pessoas querem ter um certo protagonismo na minha carreira. Quer falar mal de mim para ter protagonismo. Eu trabalho pra cara***, nunca falei mal de ninguém. Edu Sterblitch

Apesar de tudo, Sterblitch já ressaltou que segue admirando Bola, que foi seu padrinho de casamento.