Brunna Gonçalves rebate pergunta sobre gravidez pós-cirurgia: 'Sou maluca?'

Brunna Gonçalves, 32, rebateu um seguidor que a questionou se ela estava grávida em uma caixinha de perguntas, aberta após a cirurgia de frontoplastia.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou a pergunta e respondeu em vídeo. "Vocês se fazem, né? Vocês acham que se eu tivesse grávida, eu ia fazer uma cirurgia?"

Acham que eu sou maluca, que eu tenho algum problema? Po! Claro que eu não tô grávida, né, gente. Brunna Gonçalves

Brunna mostrou o exame de Beta HCG, provando que não estava grávida. "Fiz exame, vou mostrar para vocês."

Em dezembro, Ludmilla e Brunna conversaram com o Fantástico sobre o processo de fertilização in vitro que iniciaram.

Cirurgia

Nos stories do Instagram, a dançarina apareceu no quarto de hospital, com a cabeça enfaixada, contando aos seguidores que realizou um sonho antigo: ela passou pela cirurgia de frontoplastia com avanço capilar.

O procedimento tem como finalidade a redução do tamanho da testa, tornando o rosto mais simétrico.

Realizando um sonho: "Gente, finalmente fiz a minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Vocês sabem que sempre foi um grande sonho pra mim, porque eu tinha muita insegurança em relação a minha testa, nunca fazia coque e vários penteados por conta dessa insegurança".