Anitta procurou candomblé há 10 anos para agradecer sucesso

Anitta, 31, procurou o candomblé há 10 anos para agradecer o sucesso. A cantora conheceu a religião ainda na infância.

O que aconteceu

Famosa esteve no terreiro do pai de santo Sérgio Pina, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em julho de 2013. À época, ela havia estourado com a música "Show das Poderosas". A informação é do jornal Extra.

Cantora conheceu a religião por influência do pai, Mauro, ainda na infância. "Foi passando de pai para filho por anos e anos, lá em Minas Gerais ainda", explicou a artista, em publicação no Twitter, em 2020. A mãe, Miriam, apresentou o catolicismo para ela.

Sempre frequentei os dois até me identificar mais com o candomblé e seguir me dedicando o quanto posso dentro da minha rotina. Mas tenho curiosidade, respeito e admiração por todas as religiões e gostaria que todos também tivessem com a minha Anitta, em 2020

Anitta perde 200 mil seguidores

Anitta diz que não pretende apagar comentários negativos e ataques Imagem: Reprodução/Instagram

Cantora perdeu seguidores no Instagram após anunciar clipe de "Aceita" com fotos da religião. Música faz parte do álbum "Funk Generation". "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé", escreveu Anitta.

Ela contou que a produção vai mostrar várias religiões. "Mais de 200 mil seguidores que eu perdi desde que anunciei meu novo clipe, que vai sair agora nesta quarta-feira. É um clipe que mostra a minha religião. Não só a minha, mas eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção."

Artista desabafou sobre intolerância religiosa. "Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano nos dias de hoje. Ainda há um retrocesso tão grande nesse sentido, de aceitar, entender, respeitar os caminhos das pessoas."

Anitta disse que não vai devolver o ódio recebido por essas pessoas. "Quando eu vejo as pessoas falando 'sai fora, está repreendido' (...) Não consigo ter raiva, não consigo julgar essas pessoas. Acho que cada um reflete aquilo que aprendeu, aquilo que tem medo, o que tá vibrando no momento."