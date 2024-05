Fãs acusam Carmen Kass de por caco de vidro no sapato de Gisele Bündchen

Carmen Kass está sendo atacada nas redes sociais por fãs brasileiros que a acusam de ter colocado um caco de vidro no sapato de Gisele Bündchen.

O que aconteceu

Os fãs acusaram a modelo da estoniana após Isabeli Fontana contar em um podcast que alguém tentou sabotar Gisele em um desfile de moda.

Carmen Kass recebeu diversas mensagens em suas fotos sobre ter sido supostamente a responsável pela tentativa de sabotagem. "Você colocou vidros no sapato da colega? Que absurdo!", disse uma. "Hoje, ouvi dizer que ela um dia colocou vidro dentro dos sapatos da Gisele. Carma é uma m*rda, agora o seu rosto parece que alguém colocou vidro e cortou", detonou outra.

Entenda polêmica

Isabeli Fontana participou do podcast "De Carona na Carreira", apresentado por Thaís Roque e contou que uma colega - ela não disse quem - colocou vidro no sapato de Bündchen, durante o momento em que as profissionais deveriam estar fazendo maquiagem e cabelo.

"Eu fico lá horas, né? Então eu fico meditando, lendo o meu livrinho de espiritualidade, é sempre alguma coisa que gostava de fazer. E eu tive um insight", relembra.