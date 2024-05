Ex-affair sai em defesa de Gracyanne Barbosa: 'Quem nunca errou?'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O ex-affair de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira, saiu em defesa da musa fitness após a separação de Belo.

O que aconteceu

Gilson comentou sobre a sua admiração pela ex-mulher de Belo. "Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. É uma mulher admirável", disse ele.

Ele afirmou que ficou chateado pela forma como a musa fitness tem sido tratada. "A galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a que ela está sendo julgada. Não acho legal, não acho bacana".

Até porque quem nunca errou que atire a primeira pedra. Gilson de Oliveira

Na semana passada, Gracyanne admitiu que estava casada com Belo quando se envolveu com o personal, mas negou que o caso tenha sido uma traição. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e [o nosso envolvimento] foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado e, como a gente [eu e Belo] estava brigado, acho que ele [Belo] também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás", declarou durante participação no PodCats.

Gracyanne disse que Belo sabia do caso e ela não considera como traição. "As pessoas falam que foi traição, mas pra mim e pra ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada, me arrependo muito, não teria feito [de novo]. Mesmo estando brigados, eu o magoei", que também contou que não foi atrás dos casos de Belo durante o casamento.