Kéfera critica quem não está ajudando o RS: 'Bota a mão na massa'

Kéfera usou as redes sociais para mostrar o trabalho que está fazendo em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Ao mostrar parte do trabalho, em frente a um caminhão que ajudou a carregar, Kéfera cobrou a solidariedade dos seguidores."Vamo, levanta! Levanta que tem mais caminhão indo embora com doação. Tá na hora de você doar", disse ela no Instagram.

A atriz enfatizou que a diferença só será feita através de ações concretas. "Se não doou, tá fazendo o quê? 'Ai, eu quero ajudar!'. Vai ficar só fazendo post? Bota a mão na massa! Doa teus negócios, doa comida, item de higiene", declarou.

Kéfera fez um apelo para que as doações sejam de qualidade, evitando enviar itens inadequados. "Não manda coisa cagada, e nem menstruada, pelo amor de Deus, tenha bom senso".

Juntamente com outros influenciadores digitais, Kéfera está trabalhando em um centro de coletas localizado no bairro de Pinheiros, São Paulo. Até agora, arrecadaram mais de 150 toneladas de doações.