'Inovou demais, campeão': ele recicla som das antigas e cria Alexa caseira

Se o brasileiro ainda não chegou a Marte, não foi por falta de criatividade e empenho. O influenciador Dario Centurione, do Almanaque SOS, se depara com uma invenção pra lá de inusitada que comprova a engenhosidade do povo brasileiro.

Se você acha que o brasileiro já inventou de tudo, é porque você não viu essa 'Alexa caseira'

Dario Centurione

Essa é a estreia do quadro "Inovou demais, campeão", que traz criações de brasileiros que ora dão certo, ora não vão lá muito bem.

Você encontra esse e outros conteúdos no perfil no Instagram "Brasil do Futuro", que faz parte do projeto de mesmo nome do UOL e tem objetivo de retratar a inovação brasileira que muda o mundo —mas também há espaço para exemplos engraçados.

Unindo uma tela de tablet a um aparelho de som, o youtuber do Gambiarras de Mestre criou o que ele chama de "próprio sistema autônomo", que simula a assistente inteligente da Amazon controlada por comando de voz.

Para fazer a geringonça, ele utilizou equipamentos reciclados, como é o caso do Sony MHC-GN900, um micro system das antigas, daqueles com estrada para três CDs. "Nem sei se vende esse som ainda. É tudo reciclado mesmo", aponta Dario Centurione.

Aproveitando que o aparelho estava com a saída de som queimada, o homem faz alguns ajustes. Um deles é instalar um pequeno tablet, que funciona como visor. O outro é dar um jeito de a Alexa rodar no aparelho de som. Ele dá o comando para a engenhoca ligar a TV, e dá certo.

"Só pela sincronização já ganhou ponto. Cara, funciona mesmo", diz o influenciador.

Mas nem tudo são flores e a invenção ainda sofre alguns engasgos. Devido ao volume do som, a "Alexa caseira" não consegue ouvir o comando de voz de todas as tarefas propostas. Isso não impediu Centurione de aprovar a invenção.

A criatividade brasileira é realmente impressionante. Eu até arrisco dizer que a Alexa seria inventada por um brasileiro antes da Amazon

Dario Centurione

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no nosso perfil no Instagram e no nosso perfil no TikTok.