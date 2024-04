Maíra Cardi fala sobre sua filha chamar Thiago Nigro de pai

A influenciadora Maíra Cardi explicou, em seus stories do Instagram, o relacionamento entre Sophia, sua filha com Arthur Aguiar, e seu atual marido, Thiago Nigro. De acordo com Cardi, eles se dão muito bem e Nigro é "pai do coração" de Sophia.

"A gente passa a vida com a Sophia, a cada 15 dias ela vê o pai dela, então é natural que ela tenha uma outra referência masculina, não cabia ela chamar ele de 'tio' por exemplo", afirmou a influencer.

"Admiro muito a maneira que o Thiago escolhe tratar a Sophia". Nas redes, Maíra relatou que Thiago tem uma conexão muito boa com sua filha e, devido a isso, ela admira o quanto ele age como pai, mesmo não sendo biológico.

"Quando você é pai biologicamente, você não tem o que fazer [...] Agora, você imagina aturar a birra, os dias difíceis, e educar, e você escolher ser pai, de um compromisso que nem é seu", disse.

Não tem problemas com Sophia chamando outra pessoa de mãe. "Então, o dia que a Sophia resolver chamar alguém de mãe, vou ser a primeira pessoa a aplaudir, porque vou entender o quanto aquela pessoa ama muito a minha filha, é a criança que tem que decidir se vai chamar de pai e mãe, do coração".

"A escolha de ser um pai ou uma mãe do coração vem da criança e depende de muito amor dado. Isso nunca vai tirar o seu lugar de pai e mãe [biológico], ninguém se afoga com tanto amor, quanto mais amor, melhor", afirmou a influenciadora, falando com outros pais e mães.

Se dá muito bem com o filho mais velho. Maíra também afirmou que Thiago tem um relacionamento ótimo com Lucas Cardi, 23 anos, filho do primeiro casamento da coach com o empresário Nelson Rangel.