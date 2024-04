Davi Brito responde a críticas sobre separação: 'Fofoca para tirar o meu valor'

Davi Brito, campeão do BBB 24, rebateu críticas e comentou sobre rumores relacionados ao seu relacionamento durante sua aparição no Domingão com Huck neste domingo, 28. Desde que terminou a sua participação no reality, a atenção da mídia se voltou para sua vida pessoal, especialmente seu relacionamento com Mani.

"Sei que essa polêmica toda, que todo mundo está comentando... minha vida pessoal, particular, que só cabe a mim resolver, precisava de um tempo para raciocinar o que estava acontecendo. O resto é fofoca para tirar o meu valor", disse ele, confirmando que está conversando com Mani.

No último sábado, 26, no programa Altas Horas, Davi confirmou o término de seu relacionamento com Mani Reggo. Ele explicou que a separação ocorreu em meio ao caos e à pressão após sua saída do reality show.

"Em geral, não respeitaram meu momento, me bombardearam de informações. Até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo", disse ele no programa.

Ainda no Domingão com Huck, o vencedor do reality discutiu como o aumento repentino de sua fama impactou sua vida após três meses de confinamento.

"Quando saímos do BBB, só quem passa por isso vai entender", disse Davi, explicando o desafio de se adaptar a um salto de 56 para 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele descreveu a experiência como desorientadora: "Minha cabeça começou a se transformar, fiquei confuso".