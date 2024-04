Personagem crava punhal nas costas de Chayene em troca de novo sucesso

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (26), Kleiton sugere que Elano aproveite o ensaio das Empreguetes para se aproximar de Cida. Cida é destratada por Sônia.

Isadora convida Conrado para ficar em sua casa, mas ele recusa. Ariela não se conforma em dividir seu casamento com a irmã e se queixa com Humberto. Conrado cruza com Cida no condomínio.

Humberto se encontra com Brunessa. Chayene se vangloria da sessão de fotos com Rosário. Dinha e Inácio conversam sobre o trabalho. Sidney acompanha o ensaio de Rosário e se emociona.

Chayene cumpre sua pena comunitária e arma um plano para levar vantagem. Chayene chega ao Borralho com Socorro e Laércio e é recebida por Rosário. Rodinei convida Cida para morar com ele.

Chayene zomba do cartaz do show das Empreguetes. Niltinho aconselha Rodinei a contar sobre a gravidez de Brunessa para Cida. Lygia conversa com Liara e descobre que a irmã voltará para o Brasil.

Conrado se encontra com o pai. Tom Bastos surge no show das Empreguetes e revela que é o novo agente das três domésticas. Lygia flagra Conrado dormindo em sua sala e reclama com Sarmento.