Fernanda Souza só fez teste para 'Alma Gêmea' porque perdeu voo: 'Presente'

Fernanda Souza, 39, fez sucesso ao interpretar Mirna em "Alma Gêmea" em 2005 e prepara para assistir à reprise da novela na Globo. Trama de Walcyr Carrasco reestreia na próxima segunda-feira (29) no Vale a Pena Ver de Novo.

História inusitada

Fernanda conta que recebeu convite de última hora para fazer a novela em um momento inusitado: após perder um voo. Como não conseguiu embarcar, deixou o aeroporto e correu para os Estúdios Globo. O final a gente já sabe: Mirna se tornou um sucesso e mostrou ao país que Fernandinha também fazia humor.

Eu estava sem contrato com a Globo e eu queria fazer uma novela novamente. Estava fazendo uma peça de teatro e no dia do teste fui chamada de última hora. Estava no aeroporto e tinha acabado de perder o voo, o próximo avião demoraria três horas para sair e, nesse tempo, o diretor da novela me ligou e me chamou para fazer o teste naquele mesmo dia. Fui para os Estúdios Globo e usei o tempo que estava na caracterização do cabelo para decorar o texto.

Fernanda Souza

Durante o teste, a atriz apresentou duas versões da personagem — uma mais romântica e outra mais divertida — aos diretores. "Não tive tempo de construí-la, só fiz da melhor maneira possível. Por isso, é como se a Mirna morasse dentro de mim, foi tudo muito rápido e, mesmo assim, foi aprovado pelos diretores".

Depois de algum tempo, ela recebeu uma ligação e a confirmação de que faria o papel na novela das 6. "Me conectei imediatamente com a personagem. A versão da Mirna que foi ao ar é a mais extrovertida e eu não tive nenhuma preparação para isso. O único treino que fiz foi o de prosódia para ajustar o sotaque, já que eu sou de São Paulo e a Mirna é do interior do estado."

Para mim, ela foi um grande presente porque foi a primeira vez que fiz comédia e eu nem imaginava que poderia... Sou muito grata até hoje ao Walcyr e ao Jorginho [Fernando, diretor] porque eles me deram uma grande oportunidade de crescimento quando me deram esse papel. Eu não era uma atriz muito experiente nessa área.

Fernanda Souza

Mirna (Fernanda Souza) e Crispim (Emílio Orciollo Netto ) em "Alma Gêmea" Imagem: Globo/Acervo

Cenas marcantes

Fernanda lembra com carinho da cena em que empurrou a vilã Cristina (Flávia Alessandra) em um chiqueiro. Normalmente, a Mirna assistia seus pretendentes sendo jogados no chiqueiro, mas, dessa vez, ela que jogaria. "A Flávia é uma pessoa muito leve e divertida. Foi uma cena muito aguardada por todos. Tomei cuidado para não machucá-la. Teve um momento que literalmente tive que esfregar a cara dela na lama. O mais divertido foi que muita gente caiu no chiqueiro, quase todo o elenco entrou."

Atriz lembra que foi difícil gravar cena em que casa da personagem pega fogo. "Já estava gravando a novela há algum tempo e convivia bastante com a Doralice (pata na novela). Na hora, eu fiquei igual a Mirna, me desesperei ao vê-la no meio do fogo, por mais que eu soubesse que o fogo cenográfico é controlável... Teve um momento que eu estava chorando de verdade."

Por falar da pata Doralice, ela revela que eram duas patas que faziam o revezamento da personagem. "As pessoas perguntam muito se existiu algum adestramento da Doralice, mas, na verdade, a gente gravava com duas patas diferentes. Eram bem mansas. Na metade da novela, uma delas engravidou. Todos tínhamos muito cuidado com elas."

Mirna (Fernanda Souza), Crispim (Emilio Orciollo Netto) e Bernardo (Emiliano Queiroz) em 'Alma Gêmea' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Sucesso de público

Todo esse sucesso da personagem só foi possível graças ao núcleo formado por Fernanda e os atores Emilio Orciollo Netto e o veterano Emiliano Queiroz — além da pata Doralice, claro. "Eles foram muito especiais para mim, nós éramos companheiros de gravação e estávamos sempre juntos no mesmo cenário. A gente se entendia no olhar, tínhamos uma convivência importante. Lembro das cenas emotivas em que eu realmente chorava de emoção por estar ao lado deles. Muito do sucesso da Mirna se deve a eles."

O "quarteto" fez tanto sucesso que eles viraram até a capa do CD nacional da novela. "Não era normal os personagens cômicos e não protagonistas fazerem capa de CD e isso foi uma vitória para o nosso núcleo."