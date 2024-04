Participante do Big Brother Argentina descobre leucemia no programa

Imagine receber o diagnóstico de leucemia enquanto participa de um reality show. Foi o que aconteceu com a treinadora física e dublê Juliana (Furia) Scaglione, que está no ar atualmente no Gran Hermano Argentina, o Big Brother de lá.

Mais de uma vez na última semana, ela saiu da casa em que estava confinada com os colegas de programa para ir ao hospital fazer exames e buscá-los, o que ocorreu nesta segunda-feira, 22. Ao retornar, primeiro buscou agir com naturalidade, enquanto era abraçada pelos outros integrantes da casa.

Mais tarde, no quarto, compartilhou o resultado com todos. "Vou dizer o diagnóstico, porque vejo que alguns querem saber. Eu tenho leucemia, mas não preciso tratar. Estou no nível 1", disse aos participantes.

"Não é brincadeira, não é piada, não é nada", continuou Furia. "Todos os meses tenho que tirar sangue para ver o que acontece. Pode ser que aos 40 anos me atinja no nível 3 e, aí sim, estamos ferrados" contou a participante.

Ela explicou ainda recomendações médicas, de que não deve fumar tanto e manter uma vida saudável. Entretanto, o ritmo de exercícios vai precisar diminuir. "Não posso treinar como treinava antes. Ou seja, não posso ser atleta de alto rendimento. Por enquanto, posso treinar, mas não me machucar como fazia", afirmou.

De acordo com veículos de comunicação argentinos, quando a dublê começou a fazer a revelação do diagnóstico para os colegas, a transmissão ao vivo do programa foi cortada pela Telefe - emissora que o exibe na Argentina. O público só ficou sabendo o resultado à noite, durante a exibição do reality pelo apresentador Santiago del Moro.