Controla a TV e o notebook: por que este teclado sem fio faz sucesso

Se você quer um teclado prático sem fio para conectá-o ao computador ou que tenha bom alcance para usá-lo com a sua TV, o modelo K400 Plus, da Logitech, precisa estar em sua lista.

Com alcance de até 10 metros, ele permite que você use a sua televisão com um monitor gigante, por exemplo, sem precisar sair do conforto do sofá. O modelo é o produto mais vendido na área de "Teclado de Computador" da Amazon, parceira do Guia de Compras UOL.

O que o teclado sem fio tem de bom?

Tem touchpad de 3,5 polegadas (usado no lugar do mouse), controles de volume e teclas que prometem deixar a navegação mais fluída.

Funciona com notebook e smart TV.

É possível conectar até seis dispositivos diferentes ao computador e controlá-los com o teclado por meio do dispositivo receptor chamado Unifying.

Configuração no padrão ABNT 2.

Pilhas inclusas com vida útil de até 18 meses.

Compatível com Windows 10, 11 ou superior, Chrome OS e Android 7 ou superior.

O que diz quem comprou?

Com mais de 4.500 avaliações dos consumidores na Amazon, o teclado tem nota média de 4,7 (do total de 5). Veja as considerações dos consumidores em relação ao K400 Plus:

O Teclado é ótimo. Muito leve, silencioso, prático, ergonômico, econômico em questão de bateria, o 'Touch' funciona super bem e tem função 'multi toque' para zoom e rolar a página. Minha esposa confiscou para utilizar com a TV, pois ela amou ainda mais. (Acho que terei que comprar mais um). Paulo Azevedo

Uso principalmente para controlar o computador enquanto estou no simulador de corrida. Tudo funciona, intuitivo, leve, silencioso. Já com alguns meses de uso, tudo belezinha. Joabe Dutra

(...) Ótimo produto naquilo que ele se destina, as teclas são macias e tem um fluxo agradável para digitar. Sem mistérios, só encaixar o plugue na porta USB do Notebook e pronto é só começar a usar. Para quem gosta de teclados amplos grandes eu não recomendo. É para quem já usa notebook ou tablet. Mario Rogerio Pereira Nascimento

Satisfeito com essa aquisição. Produto que cumpre o que promete. Leve, silencioso, completo. Charles Ferreira

Comprei para utilizar na TV, para aqueles momentos que temos que escolher um filme ou uma série em canais de streaming, deu super certo! Andre Marcelino

Pontos de atenção

Alguns consumidores apontaram incômodo em relação à fragilidade do produto, além do tamanho e espaçamento das teclas. Confira as opiniões:

(...) O que mais me incomodou foi o touchpad que tinha uma sensibilidade muito diferente do meu laptop. Tentei vários ajustes com o aplicativo da Logitech e com o Windows 11, mas nada me deixou satisfeito. Troquei para o mk270 [da mesma marca], que mesmo sem touchpad, me satisfez mais. Reginaldo M

Material de construção parece frágil, teclas muito perto umas das outras que acaba dificultando a digitação, o touchpad é apenas satisfatório. Se você procura um teclado para produtividade, definitivamente não compre esse. Sergio Oliveira.

As teclas são pequenas mesmo! E minha mão não é tão grande, quando escrevo um texto sempre falta letras. O touch funciona ok, somente não dá pra configurar a rolagem com 2 dedos, fica muito sensível. Acabei devolvendo (...) Samuel.

