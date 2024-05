De Rayssa a Gkay: brasileiros conquistam grandes marcas internacionais

Imagem: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

O Brasil está no foco na moda internacional. No início de março, a skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal foi nomeada embaixadora global da Louis Vuitton. Aos 16 anos, ela é a primeira brasileira a ocupar o posto e se junta a estrelas como Zendaya e as cantoras do grupo de k-pop LeSserafim.

Rayssa já vinha mostrando aproximação com a marca desde o ano passado, quando foi convidada para conferir de perto os desfiles das suas coleções de Outono-Inverno e Primavera-Verão nas Semanas de Moda de Paris.

Rayssa e Zendaya na Louis Vuitton Imagem: Reprodução

Este ano, já como embaixadora, a atleta também prestigiou a apresentação das novidades para o Outono-Inverno 2024 e marcou os 10 anos do estilista Nicholas Ghesquière no comando criativo da linha feminina da grife francesa.

Imagem: Marc Piasecki/WireImage/Getty

Um dos maiores nomes do skate na atualidade, prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 e duas vezes campeã na SLS, principal liga de skate de rua do mundo, é natural que a Louis Vuitton tenha se rendido à nossa fadinha, que reúne ainda 6,5 milhões de seguidores só no Instagram.

Mas engana-se quem pensa que Rayssa é a única brasileira a conquistar as grifes gringas e estreitar relações com a moda internacional. A seguir, Nossa mostra que tem muito mais talento canarinho desbravando o mundo fashion por aí. Veja quem são.

Imagem: Pascal Le Segretain/Getty Images

Bruna Marquezine

Revelada nas telinhas do Brasil ainda pequena e tendo iniciado sua carreira internacional como estrela do filme 'Besouro Azul', da Warner Bros, em 2023, a atriz é um dos nossos talentos na mira das marcas de moda estrangeiras.

Imagem: Daniele Venturelli/WireImage/Getty

Em fevereiro deste ano, ela brilhou na fileira A das Semanas de Moda. Em Milão, foi convidada da Bottega Veneta e, em Paris, da Loewe e da Yves Saint Laurent. Com looks que foram de sobretudo preto de couro a vestido felpudo e até saia lápis, sua passagem nos eventos causou alvoroço.

Gkay

Quem acompanha a paraibana nas redes sociais sabe que ela é ligada em tendências e novidades e esse interesse pelo mundo fashion vem chamando atenção de marcas internacionais como a Schiaparelli. A influenciadora já virou figurinha carimbada nos desfiles da grife nas Semanas de Moda.

Imagem: Arnold Jerocki/Getty Images

Este ano, Gkay foi considerada ainda a terceira personalidade mais influente nas redes sociais durante a Semana de Alta-Costura, realizada em janeiro. De acordo com dados da Lefty, plataforma de marketing para marcas, a brasileira só ficou atrás de Kylie Jenner e da sul-coreana Han So Hee.

Imagem: Marc Piasecki/WireImage/Getty

Nesse ranking que avalia quem mais gerou visibilidade para o evento, Gkay desbancou, inclusive, nomes poderosos e bastante ligados ao mundo da moda como a cantora Jennifer Lopez e a atriz Bella Thorne. Vai, Brasil!

Maisa

Fashionista, a atriz e apresentadora quebrou a internet em março do ano passado ao aparecer de blazer na primeira fileira do desfile da Hugo Boss em Miami, ao lado de, nada mais nada menos, do que o cantor Maluma e a atriz e cantora Demi Lovato.

Imagem: Reprodução

Já em março deste ano, a estrela de 'De volta aos 15', da Netflix, marcou presença na Semana de Moda de Paris como convidada da grife italiana Miu Miu e da Lacoste, que apresentou sua primeira coleção com a assinatura da estilista Pelagia Kolotouros.

MC Daniel

Imagem: Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images

Dos shows lotados pelo Brasil para a passarela de uma das Semanas de Moda mais disputadas do mundo. Este ano, o cantor, que é um dos destaques da nova geração do funk brasileiro, foi convidado para desfilar em Milão pela grife Phillip Plein.

Foi a primeira vez que MC Daniel subiu numa passarela — e já estreando internacionalmente. Em seu perfil no Instagram, o artista não escondeu a emoção pelo convite e compartilhou com os fãs toda a experiência: dos bastidores ao grande momento.

Marina Ruy Barbosa

Imagem: Pascal Le Segretain/Getty Images

Sucesso em novelas desde a infância, como Bruna Marquezine, a ruiva mais famosa do Brasil também está em alta na gringa. Ligada em moda e, desde 2020, à frente de uma marca própria de roupas, a Ginger, a atriz já atacou de modelo fora do país.

Imagem: Reprodução

Em janeiro de 2023, vestida de noiva, com casaquinho cropped de bordados florais, saia bufante e véu clássico, Marina fechou o desfile da Giambattista Valli na Semana de Alta-Costura. No mesmo ano, ela também foi o rosto da campanha de Primavera-Verão da grife francesa fotografada no Marrocos.

Em março deste ano, ela voltou a chamar atenção ao ser convidada para representar o Brasil em evento global da joalheria Bulgari, promovido em Seul. Na ocasião, a marca italiana apresentou seu novo projeto 'Bulgari Studio', uma plataforma criativa colaborativa.