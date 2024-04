Fãs de Taylor Swift apontam músicas para Kelce em novo álbum: 'Gostoso'

Taylor Swift lançou nesta madrugada o álbum "The Tortured Poets Department". O álbum contém uma série de referências a relacionamentos passados com o ator Joe Alwyn e o cantor Matty Healy, vocalista da banda The 1975.

No entanto, o que me empolgou mesmo os fãs foram as músicas aparentemente dedicadas ao atual namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce. As faixas "The Alchemy" e "So High School" supostamente falam do romance que a cantora está vivendo agora, com menções de termos ligados ao esporte e a "pegações" discretas, além de muitos versos apaixonadas.

Veja algumas reações de fãs da cantora às novas faixas:

EU NÃO TIVE QUE ESPERAR 2 ANOS PRA OUVIR MÚSICAS PRO TRAVIS OBRIGADA POR SER EMOCIONADA TAYLOR pic.twitter.com/BGx0hwsAjN -- 𝑱𝒖́𝒍𝒊𝒂ᵗᵗᵖᵈ🪶🤍 (@Scorpioswift90) April 19, 2024

que todo mundo tenha um joe alwyn desgraçado,mas logo depois encontre um travis kelce maravilhoso gostoso #TSTTPD



pic.twitter.com/XViAIlBIby -- k. (@letterslaur) April 19, 2024

"seus amigos estão por perto, então fique quieto, estou tentando abafar meus suspiros"



"toque-me enquanto seus amigos jogam GTA"



TRAVIS KELCE MEU DEUS -- kath 🤍 (@thegretwar) April 19, 2024

Os amigos do travis na próxima vez que se encontrarem pra jogar https://t.co/2iFSOSUpbO pic.twitter.com/a1LFf1k6QR -- Ale✨️ ☆4x AOTY ☆1x SB (@LadyBridgertonA) April 19, 2024

travis kelce fazendo a TAYLOR SWIFT citar american pie e gta numa música, realmente um ícone hétero -- gabe (@hauntedua) April 19, 2024

eu ainda tô passando mal que a taylor realmente disse que o joe viu ela com um cara novo (travis) e que parecia um dos cara que fariam bullying com ele no colégio 🧍‍♀️ pic.twitter.com/PYTmjI9CLm -- nala (@folkcruels) April 19, 2024