Liziane troca farpas com Baronesa por colchão em A Grande Conquista

Liziane Gutierrez e Claudia Baronesa se estranharam por um colchão em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A ex-Fazenda iniciou a discussão com Baronesa: "Está querendo arrumar uma confusão comigo desnecessária".

A mãe de MC Gui retrucou: "Não, Lizi, você que está. Se eu quisesse arrumar, tinha te procurado para falar. Você recusou dormir com ela e ela ficou chorando a noite toda".

Liziane se defendeu: "Não foi isso, a questão foi, eu falei: 'eu não sabia que você ia dormir comigo, não foi comunicado'. Isso foi no meio de uma conversa, eu falei: 'posso falar com você depois? Fala com a Baronesa, porque eu não estou sabendo'. Eu estava conversando, não ia parar para conversar sobre colchão, não ia acontecer naquele momento".

A vileira continuou, afirmando não ter sido grossa intencionalmente: "Quando entrei na casa, Mari estava chorando, estava Baronesa, Vanessa e Michelle conversando com ela. Sabia que era sobre mim, mas nem sabia que tinha sido grossa, estava numa conversa. E não tem porque mentir. Não sabia o que estava acontecendo, dormi sem saber o que estava acontecendo".

