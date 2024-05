Ela já viu a Madonna 34 vezes e agora ganhou VIP para o show no Rio

Com mais de 25 anos de amizade, um grupo de cinco amigos de Manaus, fãs da Madonna, conseguiram acessos para a área VIP da artista enquanto aguardavam em frente ao hotel Copacabana Palace, onde ela está hospedada.

O que aconteceu

Madonna retorna ao Brasil após 12 anos para fazer um show para 1,5 milhão de pessoas nas areias da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A apresentação está marcada para o próximo sábado (4) e será o encerramento da "The Celebration Tour", turnê que celebra os 40 anos de carreira da cantora.

Ticiana Braga, 48, é arquiteta, moradora de Manaus e já assistiu a mais de 30 shows da artista ao redor do mundo. Vestida com a roupa que remete ao clipe "Like a Virgin", a paixão começou desde a infância. "Assisti a um show dela pela TV em 1986 e foi aí que passei a gostar, a ensaiar as músicas e participar de competições de dança com as canções da Madonna", contou a Splash.

Ticiana Braga, de Manaus, ganhou área VIP em show da Madonna Imagem: Daniele Dutra/Splash

Ela e os amigos ganharam os acessos em uma ação do Banco Itaú, na calçada do Copacabana Palace na última terça-feira (30). O grupo está acompanhando as ações de área VIP pelas redes sociais, contaram suas histórias de outros shows e como a artista uniu todos há mais de duas décadas. Eles não foram notados nas redes, mas tiveram a chance de contar pessoalmente e ganharam o acesso.

"Guardamos dinheiro por anos para acompanhar a cantora pela Europa, pro mundo todo. Somos loucos pela Madonna, esse será o meu 34º show. Já criei até a poupança funeral, para quando ela partir dessa para melhor, conseguir ir ao funeral ver de perto" brinca Ticiana.

Já o publicitário Rafael Froner, 37, tem um canal no YouTube dedicado ao universo da Madonna. Segundo ele, os vídeos do "Café com o Rafa", que tem 27 mil inscritos, já foram repostados pela artista sete vezes.

Já fui em quatro shows e fiquei super feliz dela vir para cá e de graça. Não poderia deixar de vir. Ano passado eu iria a Lisboa ver a Madonna, mas deu tudo errado. Confesso que estava desacreditado que ela viria para o Brasil, mas agora é real. explicou o manauense

Já o jornalista Diego Toledano, 31, jornalista, foi outro felizardo que conseguiu acesso à área vip. Ele já foi a dois shows da artista e está emocionado com a chance de vê-la de perto, pela terceira vez. "Cheguei essa madrugada de Manaus e para mim isso é tudo muito inacreditável que esteja acontecendo. Como ela não está nas rádios e nem tão presente nas redes como artistas mais jovens, essa comoção de fãs me impressiona muito. A gente tinha que estar presente nesse momento. Estou muito ansioso."

A Splash, o Itaú disse que fez uma promoção nas redes sociais para fãs e clientes. As melhores histórias ganhavam acesso próximo ao palco, em uma área destinada a fãs e clientes do banco. A promoção foi encerrada, mas as ações presenciais na cidade continuam.

"Itaú informa que está realizando ações no Rio de Janeiro que selecionam superfãs para viverem uma experiência especial durante o show", disse o banco em nota. Eles também reforçaram que não estão vendendo ingressos e alertou os fãs de possíveis golpes:

O Itaú não comercializa ingressos do Espaço Itaú e reforça que a área é destinada para acesso gratuito de fãs e clientes ganhadores de promoção e convidados. O banco ressalta que contará com tecnologia de segurança e controle digital de acesso ao espaço, que será liberado mediante apresentação de documento original com foto. O Itaú tem realizado comunicações de forma ativa para orientar os clientes sobre a não comercialização de ingressos de acesso ao espaço, a fim de alertar sobre a possibilidade de golpes.

Em busca da área vip

Nem todos os fãs tiverem a mesma chance que o grupo de Manaus. Outros seguem com cartazes e na expectativa de conseguirem acesso à área vip. A jornalista Danielle Bernardes, 20, veio de Manaus para o Rio e faz parte da geração mais jovem de fãs da artista.

Sou de família conservadora, cristã e a Madonna me fez compreender a necessidade de lutar por direitos. Me fez perceber quem sou e me descobrir também. Estou sentindo que será inexplicável. Esse é meu primeiro show e estou muito ansiosa por esse momento.

Fãs de Manaus e Minas Gerais estão em busca da área vip Imagem: Daniele Dutra/Splash

Já Ingrid Vilela, 30, assistente administrativo e moradora de Contagem, chegou às pressas na cidade quando soube da possibilidade de ganhar área vip. "Eu iria chegar na sexta, mas quando vi que o pessoal estava dando acesso à área VIP, troquei a passagem. Nem tenho lugar para ficar ainda, mas só saio daqui quando ganhar o vip", disse a fã que foi ao show de 2012.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulância de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.