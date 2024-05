Depois de tanta polêmica... os ultimos updates do caso HYBE e Min Heejin!

Quem acompanha o universo k-pop deve ter se deparado nas últimas semanas com o caos instaurado pelas declarações fortes e bastante polêmicas da CEO da Ador, Min Heejin. Splash explicou com detalhes aqui toda a coletiva da diretora, e desde então a HYBE fez um longo pronunciamento, NewJeans lançou contéudo do comeback e a vida seguiu.

Estamos apenas no começo de uma longa batalha de CEOs e subsidiárias da gigante HYBE e, para entender como estão as coisas nesse momento por lá, vamos explicar como está a atual situação por lá.

O lado de Min Heejin

Heejin deixou bastante claro em sua coletiva que, apesar de todas as críticas, perseguições internas e falta de suporte e proteção dos conteúdos criativos entre as subsidiárias (a designer não culpa ILLIT por ser igual a NewJeans, mas sim a BE:LIFT, empresa das meninas), ela não tem pretensão alguma de sair da empresa.

Para quem vê de fora, parece insustentável a manutenção da CEO dentro da Ador, principalmente depois que a HYBE pediu uma auditoria. A empresa comanda 80% das ações ali. Dessa forma, Heejin não possui muita voz de forma prática, portanto a exposição é uma das poucas alternativas que restam.

Ela não quer abandonar seu principal projeto (as NewJeans) e afirmou ter feito toda essa movimentação justamente para proteger as meninas, suas ideias e o futuro comeback que elas terão em breve.

A resposta da HYBE

Já a HYBE emitiu um comunicado gigantesco, com onze pontos específicos, rebatendo tudo que Heejin comentou em sua coletiva de imprensa. Como voz do CEO Park Jiwon e do presidente Bang Siihyuk, o texto aponta para versões dos fatos bem diferentes das contadas pela CEO da Ador.

Um dos destaques é a confirmação de que Heejin obtém o maior salário de um CEO de subsidiária dentro da HYBE, recebendo cerca de 2 bilhões de won (por volta de R$ 1,4 milhão).

A empresa explica que não existe nenhum contrato de "escravidão", que Heejin tem como garantia uma grande quantidade de dinheiro caso saia da HYBE, e que ela pode vender sua parte em 2025 e simplesmente sair sem nenhuma dívida ou processo.

Uma das principais críticas foi em relação ao futuro das NewJeans, uma preocupação real dos fãs que estão acompanhando a "lavagem de roupa suja" entre CEOs. No comunicado, HYBE afirma que jamais negligenciou o grupo e não somente investiu uma quantia elevada nelas, como promoveu uma série de press releases, mais do que de vários grupos da empresa juntos.

Conforme a empresa comenta, Heejin não acatou ao pedido de auditoria e criou um clima de animosidade sondando advogados e empregados da casa, o que justifica o pedido deles de afastamento por quebra de confiança.

Opinião pública e fãs das NewJeans

Enquanto Min Heejin e HYBE soltam comunicados públicos e acionam seus advogados para resolver esse imbróglio, o público parece bem dividido sobre os acontecimentos.

Fãs das NewJeans são extremamente gratos a Heejin por ter criado o grupo, a genialidade do conceito, projeto e desenvolvimento delas e de ser como uma espécie de "mãe" para as integrantes. Para eles, Heejin foi enganada e está sendo massacrada pelo sistema.

Do outro lado, fãs de outros grupos da empresa, que estão sendo severamente criticados por terem sido citados por Heejin e pelas circunstâncias confusas que só uma briga interna desse tamanho proporciona, saem em defesa da HYBE e criticam Heejin. Para muitos, ela é megalomaníaca, com síndrome de estrelismo e com um passado complicado desde sua saída na SM. Além de ter dado declarações que criticam idols mais velhos e meninas que acabaram de debutar.

Para os tokkies, fandom das NWJNS, o que importa mesmo é que o grupo seja protegido de todo esse caos estabelecido.

Comeback do grupo e promoções

Assim, percebendo que os fãs não querem perder tempo com problemas administrativos e desejam sim consumir novo conteúdo, a HYBE deixou bem claro que o comeback ocorrerá normalmente, sem nenhuma mudança de data. Já saiu uma série de fotografias do próximo conceito, MV, e pistas de uma collab enorme com o gigante artista plástico japonês Murakami.

Conforme a empresa declarou, tudo será lançado como previsto, e as meninas terão todo suporte técnico e psicológico que necessitarem para esse momento.

Disseminação de fake news envolvendo grupos da HYBE

Um dos maiores problemas que temos, nesse e em qualquer assunto, é a disseminação massiva de notícias falsas, num volume impossível de barrar. E com esse assunto não está sendo diferente.

Como o foco da indústria está todo nessa batalha interna da HYBE, fãs de diversos grupos criam prints falsos com declarações que Heejin e Sihyuk nunca deram, viralizam e acabam ofendendo idols que não tem absolutamente nada a ver com o assunto.

É importante pesquisar de onde saem as matérias, qual é a fonte verdadeira e tentar buscar contextualização para o que foi dito. Assim, podemos evitar cair em fake news e pior, disseminar notícias que foram inventadas para gerar brigas e engajamento.