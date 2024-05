6 shows e um bônus track imperdíveis da Tenda Heineken Metlife no C6 Fest

Já falamos por aqui sobre os shows incríveis que você vai poder acompanhar no Auditório Ibirapuera dentro da programação eclética do C6 Fest, que acontece entre os dias 17 e 19 de maio. Agora é a vez de elencarmos um dream team de atrações que populam a Tenda Heineken e Tenda Metlife.

Os ingressos para esses shows continuam disponíveis pelo link. Já os convites para Auditório Ibirapuera estão esgotados.

Dentro de uma seleção apurada de artistas que viajam do jazz à house music não foi fácil resumir essa seleção a seis atrações. Os critérios foram subjetivos, portanto, refletem única e exclusivamente a opinião desta crítica musical, com base ora no ineditismo e relevância histórica ora no frescor e na criatividade da produção musical desses artistas. Vamos à lista?

Black Pumas

Criada em Austin, a autoproclamada capital da música ao vivo dos Estados Unidos, a dupla Black Pumas mistura vibes vintage com timbres modernos, dessa forma conquistando tanto o público cativo da soul music tradicional quanto fãs de hip hop e música eletrônica mais orgânica. Não à toa, o duo encabeça o gênero neo soul, que propõe uma ressignificação da soul music americana.

A história dos Black Pumas começa com a convergência de duas almas musicais, Eric Burton, artista de rua com uma voz de ouro, vindo da Califórnia, e Adrian Quesada, guitarrista e produtor vencedor do Grammy, enraizado na cena musical do Texas. Em 2017, Burton e Quesada se encontraram em Austin e começaram a desenhar o mapa da dominação mundial através de uma repaginação da soul music, com muita influência de gravadoras como a Motown, mas com um olhar contemporâneo.

Seu álbum de estreia, autointitulado, foi lançado em 2019 e serviu como um showcase da união de seus talentos. O álbum revelou hinos como "Colors" e "Black Moon Rising" e foi de cara indicado ao Grammy de Melhor Artista Revelação.

Com referências claras a ídolos como Marvin Gaye, Curtis Mayfield e Otis Redding, o Black Pumas ostenta uma aura nostálgica sem soar saudosista, trazendo elementos da música eletrônica como o trip hop, com bateria eletrônica e sintetizadores. No C6, os fãs podem esperar por uma mescla de músicas do primeiro disco com as do segundo, "Chronicles of a Diamond", mais moderno do que retrô, lançado em 2023. Esta será a segunda apresentação do duo no Brasil, que esteve na edição de 2022 do Lollapalooza.

Pavement

O Pavement é aquela banda que vai fazer a geração X chorar no C6 Fest. Com discos que marcaram os anos 1990 com seu indie mais para desajeitado e fanfarrão do que grunge, a banda criou hinos como "Cut Your Hair", conseguindo costurar uma certa crítica social com bom humor e, claro, com a voz marca registrada de Stephen Malkmus.

Pavemente surgiu em Stockton, Califórnia, no final dos anos 80, formada pelos amigos de infância Malkmus e Scott Kannberg, marcada por produção lo-fi e atitude irreverente.Com Malkmus nos vocais e guitarra, Kannberg na guitarra e uma formação rotativa de músicos de apoio, Pavement lançou seu álbum de estreia, "Slanted and Enchanted", em 1992. A energia crua do álbum e as estruturas de música não convencionais agradaram em cheio e o Pavement se tornou um dos pioneiros da cena de "college rock" dos Estados Unidos, num momento que antecipou o estouro do grunge.

Conhecidos por sua mistura eclética que ia do punk ao folk passando por música experimental, o som do Pavement desafiava categorizações e ressoava com um público mais "cult".

Depois de lançar álbuns marcantes como "Crooked Rain, Crooked Rain" (1994) e "Brighten the Corners" (1997), a banda se desfez em 1999, após lançar seu último álbum, "Terror Twilight". Nos anos seguintes à sua separação, o legado da banda só cresceu e se tornou mais adorado, o que acabou provocando a primeira reunião da banda para uma série de shows, em 2010. Após nova pausa, o Pavement retornou em 2022 para uma turnê na Europa e seguiu fazendo apresentações esgotadas pelo mundo. Portanto, certamente essa no C6 Fest será uma oportunidade rara para ver a banda em ação no Brasil.

Romy

Se você gosta de house music que flerta com o pop, ainda mais se tiver vocal feminino, o show da Romy foi pensado para você. Romy Madley Croft, conhecida simplesmente como Romy, é uma cantora e compositora britânica que ganhou fama como um terço da hypada banda The xx. Nascida em Londres, em 1989, Romy começou na música muito cedo, influenciada pelo amor de sua família pela música, e formou com os amigos de infância Oliver Sim e Jamie Smith (também conhecido como Jamie xx) a banda The XX em 2005.

Com o álbum de estreia, marcado pelos vocais introspectivos, de Romy, o trio ganhou prêmios, como o Mercury Prize, em 2009. Sua estreia como artista solo veio em 2021, com o single "Lifetime", uma faixa que já mostrava que seu caminho sozinha iria por uma veia mais de pop eletrônico e R&B - lembrando em vários momentos a vocalista Tracy Thorn, do Everything But The Girl.

Seu primeiro álbum, "Déjà Vu", foi lançado em 2022, e dele vieram faixas que se tornaram hits, como "Weightless" e "Change", rendendo a Romy o reconhecimento como artista solo.

O ar de garota tímida se perde em faixas como "She's On My Mind", na qual ela diz exatamente a que veio. Imperdível a apresentação dessa jovem cantora e compositora no auge da carreira.

Soft Cell

Quem viveu os anos 1980, quem curte essa onda de nostalgia na música eletrônica ou simplesmente quem gosta de música boa precisa ver o show do Soft Cell. Sobretudo porque é inédito no Brasil - e pelo andar da carruagem um dos últimos shows da carreira da dupla.

Formada por Marc Almond e David Ball, o Soft Cell é uma dupla inglesa de synthpop que ganhou fama no início dos anos 1980, especialmente depois do estouro de "Tainted Love", seu hit mais conhecido até hoje, lançado em 1981, que na verdade é uma cover da gravação original de Gloria Jones, de 1964.

Desde o início, o que chamou a atenção para o som do duo foi a ternura ácida no jeito de cantar de Almond mesclada com os sintetizadores "quentes" e a programação moderna de Ball. Desde o álbum de estreia, "Non-Stop Erotic Cabaret", que se tornou disco de platina, o Soft Cell faz letras combativas, especialmente anti-homofobia, misturando timbres eletrônicos a elementos orgânicos da soul music.

Artista de poucos discos, mas com um fã clube fiel espalhado pelo mundo, o Soft Cell se tornou ícone na luta pelos direitos da população LGBTQIA+ e deixou sua marca registrada na produção de música eletrônica cantada. Um show para celebrar a liberdade de expressão.

2 Many DJs

Velho conhecido do Brasil, o 2ManyDJs é um duo belga de música eletrônica formado pelos irmãos David e Stephen Dewaele. Originários de Ghent, Bélgica, os irmãos Dewaele têm sido uma força inovadora na cena da música eletrônica desde o final dos anos 90 e tocaram por aqui numa das edições mais marcantes do Tim Festival, em 2004, que tinha ainda White Stripes, Public Enemy, Beth Gibbons, entre outros pesos.

David e Stephen Dewaele começaram sua carreira musical com a banda de rock Soulwax, que ganhou fama com seu som único e fusão de estilos. Mas foi como 2ManyDJs que eles alcançaram reconhecimento global por sua habilidade de mixagem e mashups de cair o queixo.

O estilo de DJ dos 2ManyDJs é caracterizado por sua capacidade de fundir uma ampla gama de gêneros musicais, do rock ao indie, passando pelo electro, techno, disco, enfim, tudo, em sets energéticos. Eles são conhecidos por suas habilidades técnicas excepcionais, bem como por sua capacidade de criar uma atmosfera vibrante e envolvente em suas apresentações ao vivo.

Além de sua carreira como 2ManyDJs, os irmãos Dewaele seguem com a banda Soulwax, além de lançarem talentos mundiais pela gravadora Deewee Records, criada em 2005, que a belga Charlotte Adigéry e os brasileiros Laima Leyton e Philippi, entre outros.

Paris Texas

Paris Texas é um duo de hip hop que abraça muitos gêneros e talvez por isso venha chamando tanto a atenção do público para além da bolha do rap. Criado em Compton, Califórnia, terreno sagrado do hip hop, por Louie Pastel e Felix, o Paris Texas mescla elementos de rap, punk, jazz e rock alternativo para criar um som que desafia gêneros.

Formado em 2019, Paris Texas rapidamente chamou a atenção com seu single de estreia, "Heavy Metal". O tom, desde o início, é o da ousadia experimental, sem medo de soar inclassificável. Essa liberdade de canetar criou hinos como "Situations" até faixas introspectivas como "A Quick Death", mostrando que versatilidade é o nome do meio da dupla.

Além de seus talentos musicais, Paris Texas é conhecido por sua estética visualmente marcante e narrativas envolventes nos videoclipes - dá para entender que o audiovisual é parte importantíssima da criação e da entrega no trabalho da dupla.

Bônus track

House Music All Night Long: DJ Meme e David Morales Sunday Mass

Não se sabe até o momento se eles irão tocar juntos ou se irão se alternar nas cabines a noite toda, mas ter o carioca Meme e o norte-americano David Morales encarregados de uma noitada de house music noite adentro certamente é um programa para ouvidos requintados e corpos resistentes. Vista seu sapato mais confortável e não perca essa missa houseira.

C6 Fest

Datas: 17, 18 e 19 de maio de 2024

Local: Parque Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, São Paulo

Portões 2 e 10 (para aplicativo e transporte público) Portão 3 (para estacionamento oficial)

Classificação etária: A partir de 16 anos ou abaixo dos 16 acompanhado dos pais.

Ingressos:

Auditório Ibirapuera

17 e 19/05 (sexta e domingo) - ESGOTADO

17/05 (sexta) - inteira - R$ 560 (+ R$ 112 de taxas)

19/05 (domingo) - ESGOTADO

Arena Heineken e Tenda MetLife

18 e 19/05 (sábado e domingo ) - inteira - R$ 1.320 (+ R$ 264 de taxas)

18/05 (sábado) - inteira - R$ 726 (+ R$ 145,20 de taxas)

19/05 (domingo) - inteira - R$ 726 (+ R$ 145,20 de taxas)

* Clientes C6 têm condições especiais

Onde comprar:

Online: C6fest

Bilheteria física: Teatro Renault, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista, São Paulo, de terça a domingo, das 12h às 20h. Segundas e Feriados a bilheteria estará fechada.

Podem ser adquiridos: https://c6fest.byinti.com/#/ticket/

Como chegar:

Carro: Pela avenida Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Procurar pelas sinalizações para o Portão 3.

Aplicativo: Para quem optar por taxi ou aplicativo, procure pelos portões 2 ou 10 do Parque do Ibirapuera.

Ônibus: Não haverá programação especial de ônibus para o evento, mas existem muitas linhas que passam pelo Parque. Para acessar, é só clicar no link aqui.

Metrô: A estação mais próxima é a Estação AACD, linha lilás, mas há uma caminhada de aproximadamente 30 minutos até os portões de entrada do Ibirapuera.