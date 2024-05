Senna levou 'fora' de Xuxa nos EUA e brigou feio com Marlene, diz biografia

O namoro de Xuxa com Ayrton Senna passou por momento conturbado, relatou Ernesto Rodrigues, autor da biografia "Ayrton: o Herói Revelado".

O que aconteceu

Um dia, Ayrton quis reatar com ela nos EUA e aconteceu um episódio muito triste para ele. Ele levou um 'chega para lá' da Xuxa em uma casa nos arredores de Nova York. Xuxa negou a história depois, mas as fontes são muito confiáveis.

Ernesto Rodrigues, biógrafo de Ayrton Senna, em entrevista para Splash

O piloto namorou a apresentadora entre 1988 e 1990. "Existiu uma exposição entre os dois. Ela, de um lado, não queria abandonar a vida do showbiz, a exposição pública. De outro lado, Ayrton queria uma vida privada, mais reclusa com ela, apesar de também ser uma pessoa muito famosa", analisou autor.

Existiu um momento em que ele (Ayrton) teve uma discussão muito feia com a Marlene Mattos, então empresária de Xuxa.

Ernesto Rodrigues

Adriane Galisteu

Relacionamento com Galisteu marcou "emancipação afetiva" de Senna. "Foi momento em que ele se libertou. Não no sentido de romper com a família, mas passou a cuidar da própria agenda, da própria vida. Isso deixou a família muito contrariada."

Foi a relação que mais transformou Ayrton Senna, segundo fontes da biografia. "Ele começou a sorrir, relaxar mais um pouco. Teve prazer em outras coisas, além daquela religiosidade que ele tinha ali em relação à Fórmula 1."

Ensaio para a Playboy e sequência de carreira na TV dificultaram aproximação de Galisteu com família de Senna. "Ela sempre era citada como ex-namorada do Ayrton. Muita gente pode não ter gostado deste tipo de associação", opinou Ernesto.

A biografia de Senna

Obra foi relançada em março deste ano. "Ayrton: o Herói Revelado" conta com depoimentos de Betise Assumpção, ex-assessora do piloto brasileiro, e Lewis Hamilton, principal destaque entre os pilotos atuais da Fórmula 1.

Cerca de 100 novos trechos foram inseridos em versão anterior vendida em 2014. Livro relata bastidores das temporadas de Senna com o rival Alain Prost na McLaren, crise interna durante o campeonato mundial de 1990 e as brigas na família de Senna após o início do relacionamento com Adriane Galisteu.

Morte de Senna completou 30 anos nesta quarta-feira (1). Brasileiro liderava a corrida em Ímola, Itália, quando colidiu com um muro. Morte foi anunciada após piloto ser levado ao hospital Maggiore, en Bolonha.