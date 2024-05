Ex-parceiro de Eliana, Chiquinho expõe demissão e climão com Silvio no SBT

Edilson Oliveira comentou sobre a relação com Silvio Santos no SBT. Ele foi intérprete do personagem Chiquinho, conhecido como assistente de Eliana em programas infantis.

O que aconteceu

Parceria de Chiquinho e Eliana na TV durou de 1998 até 2004. Foi encerrada quando a apresentadora deixou o segmento infantil e assumiu programas aos domingos, mudando o foco da sua carreira.

Edílson trocou São Paulo pela Bahia após fim da parceria. Ele levou Chiquinho para escolas e hospitais, atuando ao lado de instituições públicas em projetos como o Proerd, de conscientização contra o consumo de drogas.

Chiquinho teve próprio programa em 2007, chamado "O Mundo de Chiquinho". Ele se define como diretor, palestrante, produtor, humorista, dublador e animador.

Veja acima a entrevista completa com o humorista.