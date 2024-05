Stairway to Heaven: a atração do Havaí que está causando prisão de turistas

As Haiku Stairs, uma escadaria no Havaí, continuam atraindo turistas mesmo fechadas há quase 40 anos. Agora, depois de muitos planos — e até algumas prisões — a atração turística não oficial será removida do local.

Conheça a Haiku Stairs

As Haiku Stairs (Escadas Haiku, na tradução livre) são uma escadaria abandonada em uma parte remota do leste da ilha de Oahu. Construída durante a Segunda Guerra Mundial pela Marinha dos EUA, ela também é chamada de Stairway to Heaven (Escada para o Céu) devido à forma como as escadas às vezes parecem desaparecer na neblina no topo da montanha.

Haiku Stairs Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons / Kirinwizard

O local se tornou um destino popular nas décadas após a guerra, mas acabou sendo fechado ao público em meio a preocupações sobre vandalismo e segurança. Segundo a Fox, antes de ser fechada, a escadaria atraía uma média de 20 mil visitantes por ano.

Atração turística não oficial. Apesar de estar oficialmente fechada para visitação desde 1987, a escadaria continua sendo um local turístico — e se tornou popular nas redes sociais, o que só piorou o problema.

Seus 3.922 degraus sobem uma encosta íngreme e atraem turistas em busca de trilhas com belas paisagens — e também na esperança de ver o nascer do sol no cume da cordilheira Ko'olau, a mais de 850 metros acima do nível do mar.

Propriedades privadas — e invasões — no caminho. O acesso à escada, construída para permitir que militares chegassem às instalações de comunicação no cume da montanha, passa por propriedades provadas. Segundo a CNN, em 23 de abril, cinco pessoas foram presas e acusadas de invasão. A polícia afirma ter emitido 60 advertências aos turistas, oito citações por invasão e 25 ações de fiscalização de estacionamento no fim de semana de 20 e 21 de abril.

Além das invasões, também preocupa a quantidade de resgates necessários no local. Segundo o The Washington Post, muitas tentativas de completar a caminhada proibida resultaram em missões de resgate. Em setembro do ano passado, por exemplo, uma mulher e seu cachorro tiveram que ser resgatados por um helicóptero após uma queda de 15 metros.

O fim da escadaria

Haiku Stairs, no Havaí Imagem: Reprodução / City and county of Honolulu

Diversos planos para remover a escadaria foram propostos ao longo dos anos. Agora, porém, um projeto finalmente entrou em ação. Segundo nota divulgada pelo Condado de Honolulu no dia 10 de abril, os trabalhos preparatórios para o plano de remoção das escadas começaram oficialmente.

A decisão final de remover a escadaria veio após meses de discussão com o conselho municipal e membros da comunidade de Honolulu, disse Rick Blangiardi, prefeito, no comunicado. Foi justamente o aumento do turismo — e o mau comportamento dos turistas no local — um dos motivos citados quando o conselho municipal de Honolulu votou pela remoção das escadas ainda em 2021.

Projeto de remoção custou US$ 2.579.771,88 (cerca de R$ 13,2 milhões). Ao todo, mais de 600 módulos serão removidos do local e também será feito reflorestamento das áreas impactadas com plantas nativas. A previsão é de que a retirada das escadas dure pelo menos seis meses.