McFly brinca ao rejeitar título de boy band: 'Seria ofensivo para o gênero'

O McFly começa hoje a turnê "Power to Play" no Brasil, com duas apresentações em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Em entrevista a Splash, o vocalista Tom Fletcher e o baixista Dougie Poynter falaram da relação com os fãs brasileiros, comparações com boy bands, o último disco e as loucuras que já viram em mais de 20 anos de carreira.

Apesar de terem sido tratados como uma boyband ao longo da carreira, o McFly não concorda com esse título e se descreve como "apenas uma banda". "As boy bands com as quais crescemos tinham integrantes muito, muito bonitos, sarados, com músculos em todos os lugares. Eles eram ótimos dançarinos, todos sabiam cantar", explica Poynter.

Basicamente, se estivéssemos na categoria de boy band, nós seríamos péssimos. Nós perderíamos. Tom Fletcher

Eles visitaram o Brasil pela primeira vez há 16 anos, mas dizem ainda não ter desvendado a fascinação dos fãs brasileiros pelo grupo. "Não sabemos o porquê. Mas nossos fãs brasileiros são alguns dos mais dedicados do mundo e não sabemos por que ou como nos descobriram. Só aconteceu. Foi o destino", respondeu Fletcher. A banda ganhou muita notoriedade no país ao fazer uma participação no filme "Sorte no Amor", estrelado por Lindsay Lohan e Chris Pine.

Os integrantes do McFly contam que já enfrentaram muitas loucuras de fãs: elas já fizeram um bolo recheado com pelos corporais, fingiram ser strippers e escalaram as janelas da casa onde o grupo morava. Isso já não acontece mais com tanta frequência, e hoje até diverte a banda. "Às vezes, algo nos pega de surpresa, normalmente quando vamos ao Brasil. Mas curtimos mais agora, é divertido", diz o vocalista.

O último álbum da banda é uma homenagem aos anos 80 e levou os integrantes a uma jornada para encontrar a sonoridade que o McFly queria alcançar. "No processo todo de fazer o álbum, a parte mais difícil foi entender isso. Uma vez que resolvemos esse som, foi tudo fácil e divertido", conta Fletcher. O disco traz uma colaboração com a banda gaúcha Fresno, "Broken By You".

O McFly promete que vai fazer "valer o dinheiro dos fãs", tocando as queridinhas do público, e se apresentará com o Fresno nos shows de São Paulo. "Essa é uma das setlists e turnês mais divertidas que já fizemos", diz Poynter. "Sempre adequamos a setlist para o Brasil, porque há certas músicas de que vocês gostam que os britânicos não gostam", completa Fletcher.

McFly no Brasil

São Paulo: 2 (esgotada) e 3 de maio, no Espaço Unimed

Abertura dos portões às 18h30, início do show às 21h

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Ingressos disponíveis no site Livepass e na bilheteria do local, de R$ 190 (pista, meia-entrada) a R$ 920 (camarote, inteira)

Rio de Janeiro: 5 de maio, no Qualistage

Abertura dos portões às 18h, início do show às 20h - Barra da Tijuca

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000

Ingressos disponíveis no site Livepass e na bilheteria do local, de R$ 175 (poltrona, meia-entrada) a R$ 690 (camarote, inteira)