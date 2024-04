Robô humanoide que fazia parkour e dançava é aposentado; confira despedida

O robô humanoide Altas, da Boston Dynamics, está sendo aposentado após 11 anos de seu lançamento. Ele se tornou uma estrela na internet, graças a seus vídeos impressionantes de dança e passagem por obstáculos.

Originalmente, o Atlas foi projetado para missões de busca e resgate, para que entrasse em áreas que não eram seguras para humanos. A sua criadora até mesmo se uniu à DARPA (sigla para agência de projetos de pesquisa avançada de defesa) nos EUA para o desenvolvimento inicial do robô.

A despedida

A Boston Dynamics - propriedade da Hyundai desde 2021 - preparou um vídeo para marcar a aposentadoria do Atlas. Além de suas principais características, o vídeo é também um bem-humorado compilado de "erros de gravação", em momentos que o robô não se deu tão bem.

Ele é visto passando por obstáculos, pulando de plataformas, mas também caindo de ribanceiras, escorregando e caindo algumas vezes - o que, no fim das contas, o faz parecer mais um humano.

Apesar de ter sido um marco e seus movimentos impressionarem, a hidráulica do robô para os padrões da robótica contemporânea é considerada antiquada.

"Por quase uma década, o Atlas despertou nossa imaginação, inspirou as próximas gerações de roboticistas e ultrapassou barreiras técnicas na área", falou a empresa na descrição do vídeo no YouTube. "Agora é hora do nosso robô hidráulico Atlas descontrair e relaxar."

Apesar da aposentadoria, a Boston Dynamics deixou no ar que esse pode não ser o fim da linha para o Atlas, já que disse que o vídeo trata-se de tudo o que foi realizado na plataforma Atlas "até agora".

Confira alguns vídeos do Atlas

Atlas se despedindo

Robô fazendo parkour

Dançando