Bial apresenta 2º ano de Linha Direta: 'Inteligência vence a violência'

A segunda temporada de Linha Direta estreia amanhã (18), na Globo, após 'Os Outros'. Novamente no comando, Pedro Bial apresenta crimes marcantes da sociedade brasileira, com episódios que misturam reportagens, entrevistas e simulações.

Durante a primeira temporada, em 2023, o Linha Direta ajudou a prender 37 foragidos da Justiça.

[...] Aprendemos que não se vence a violência usando de ainda mais violência, mas sim com inteligência. Invariavelmente, todos os casos são resolvidos com investigação criteriosa, percebendo as motivações dos criminosos, e, uma vez que o crime foi cometido, é importante não cometer outro para desvendá-lo, mas sim utilizar a lei interpretada pela inteligência humana.

Pedro Bial, em comunicado enviado a Splash com exclusividade

Com o sucesso, a produção vem recebendo diversas sugestões de casos, além dos já investigados. "Damos preferência a temas que tenham um impacto social porque nós não exploramos a violência por si só; é necessário que a história ajude a promover uma reflexão. Quando o caso principal não tem foragidos da polícia, incluímos um segundo caso com foragidos com um crime de mesma natureza", conta o diretor artístico Gian Carlo Bellotti.

Bial acredita haver um diferencial entre Linha Direta e outros programas de crimes reais. "Acredito que existem muitos programas excelentes de true crime em podcasts. Eles têm uma forma de contar essas histórias que eu adoro. Também existem bons exemplos no streaming. Porém, também há o contraste com os exemplos que a gente não quer seguir que é a pura exploração da violência, do terror e o apelo do sensacionalismo. Estamos fora disso e iremos permanecer assim."



Os temas variam ente os programas, sendo mostrados casos de violência contra mulheres e crianças, abuso sexual, vingança, intolerância religiosa, racismo, entre outros. Há também o caráter social, por meio da divulgação dos canais de denúncia, como o telefone 181.

O Linha Direta - O Podcast chegará simultaneamente às plataformas de áudio, assim como aconteceu na temporada passada. A produção tem conteúdos extras, com impressões de Pedro Bial e depoimentos de bastidores vivenciados por roteiristas, pesquisadores e pela produção do programa.

Na segunda, dia 22, estreia também uma nova temporada de Conversa com Bial. Com uma nova grade, sendo exibido primeiro no GNT, às 23h30, e depois na TV Globo, após o Jornal da Globo.