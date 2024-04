Príncipe William e Kate ficam ansiosos com ideia de assumir o trono

O Príncipe William e Kate Middleton sentem ansiedade com a ideia de se tornarem rei e rainha da Inglaterra. A informação foi revelada ao The New York Times pela jornalista e escritora especialista na monarquia britânica, Tina Brown, que escreveu a biografia da Princesa Diana, 'The Diana Chronicles',

"A notícia do câncer de Charles colocou William e Catherine em uma proximidade assustadora do momento em que eles ascenderão ao trono", disse Brown. "Ouvi dizer que a possibilidade está causando ansiedade intensa neles."

Kate Middleton revelou que está fazendo quimioterapia em 22 de março, mas não disse com qual tipo de câncer foi diagnosticada. O pronunciamento aconteceu em meio a especulações na imprensa e nas redes sociais sobre o desaparecimento da princesa, após ela ser submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro.

Já o Rei Charles, recentemente, foi à tradicional missa de Páscoa na capela do Castelo de Windsor acompanhado da Rainha Camilla. Ele acenou ao público e cumprimentou algumas pessoas.

Segundo o Daily Mail, o trajeto até a capela foi feito de carro para proteger a saúde fragilizada do rei. No ano passado, o rei Charles chegou à missa acompanhado de Camilla, o príncipe William, Kate Middleton e os três netos.