Namorada de Claudia Rodrigues diz que casal gostaria de ter filhos

Adriane Bonato, namorada de Cláudia Rodrigues, contou que ela e a atriz já chegaram a conversar sobre adotar um filho. Mas as duas acabaram desistindo da ideia ao ganhar afilhados, afirmando que a convivência com as crianças já preencheu a vontade de aumentar a família.

Adriane, que hoje trabalha com a internet, conta que queria adotar uma criança com Síndrome de Down. "Eu sempre quis adotar uma criança com Síndrome de Down. Amo crianças especiais e a Claudinha achou bárbara a ideia!", disse ela à Contigo.

A ideia acabou esquecida com o nascimento de Annie, sua sobrinha, que ganha o cuidado das madrinhas. "Nós fomos convidadas e aceitamos batizá-la. (...) Dos seis sobrinhos que tenho, quatro são meus afilhados. Então, cuidamos e assistimos eles como se fossem nossos filhos, por isso desistimos da adoção", afirmou ao site.

A companheira de Claudia também destacou que a saúde da atriz é repleta de altos e baixos. Ela convive com a esclerose múltipla. "Você nunca sabe quando ela vai atacar. Desde 2015, quando ela fez o transplante de células-tronco autólogo, nós conseguimos estacionar a doença, mas já em estado bem avançado e com severas sequelas."

Apesar disso, ela afirma que a atriz teve "grandes avanços" recentemente. A artista já buscou tratamentos milionários para a doença. "Desde 2013 quando comecei a trabalhar com a Claudinha travamos uma luta incansável contra a EM e as sequelas deixadas pelos surtos. Tivemos grandes avanços e melhoras tanto no quadro clínico quanto no físico nos últimos meses", pontuou.