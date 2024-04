Huck reage a respostas erradas no The Wall: 'Quero ir pra casa'

Durante o The Wall, no Domingão com Huck (Globo) de domingo (7), Luciano Huck se surpreendeu com algumas respostas erradas dadas pelas participantes.

O que aconteceu

Na primeira etapa, ele se surpreendeu ao ver que as participantes responderam que dia 1º de Maio era comemorado do Dia do Livro e não o Dia do Trabalho. "Quê? Errou? Tô chocado. Estou chocado. Desatenção que vai custar caro."

Essa desatenção vai custar caro. Vocês estavam muito bem. Luciano Huck

Por causa dos erros, o valor do prêmio acumulado que iria para próximo a R$ 50 mil, ficou apenas em R$ 2300. "Não acreditei. Não era pra errar", apontou o apresentador.

No começo da segunda, Luciano Huck brincou com elas. ""Eu tô um pouco assustado. Fiquei traumatizado na primeira rodada."

Na segunda pergunta da segunda fase, a participante respondeu errado quais os signos de água e Huck comentou. "Eu vou chorar. Não quero brincar mais. Não adianta. Já pensou se ela gostasse dos signos do Zodíaco, já pensou se ela acerta o Dia do Trabalho. A gente ia tá com uma grana."

Ele também reagiu a um erro na terceira pergunta. "Como me desanima esse negócio. Quero ir pra casa nessas horas."