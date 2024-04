Davi aconselha Isabelle e Matteus a viverem romance: 'Tem que se entregar'

No início desta tarde, Davi conversou com Matteus e Isabelle e encorajou os dois a viverem um romance no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Isabelle e Matteus descansavam na área externa, quando Davi se aproximou. O baiano incentivou os dois a experimentarem viver um affair, enquanto Matteus ria e Isabelle se mostrava constrangida.

Davi: "Acho que vocês têm que se permitir, sabe? Se permitir. Eu vejo no olhar do Matteus...".

Isabelle: "Não, Davi...".

Davi: "Mas também sinto uma insegurança de querer se entregar... Estou dando um conselho aqui agora de amigo".

Isabelle: "O Davi é muito descarado, né?".

Davi: "Estou sendo muito sincero. Você sabe que eu quero ver o bem de vocês dois. Estou falando sério. O Matteus quer. Ele quer se entregar. Mas ele tá vendo que você quer se entregar, mas não quer se entregar, entendeu? Os dois querem se entregar, mas, ao mesmo tempo, não querem se entregar. Vocês têm que se entregar, vocês têm que ir além, entendeu? Botar o boi pra andar".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 883564 votos 24,09% Alane 6,95% Davi 68,96% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 883564 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash