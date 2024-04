Beatriz sobre Matteus e Isabelle: 'Nem eu, que sou virgem, sou lerda assim'

Alane e Beatriz também se mostraram a favor de um romance entre Isabelle e Matteus no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi e Matteus encontraram Alane e Beatriz após o Almoço do Anjo, e o baiano voltou a falar sobre o "clima" entre o gaúcho e Isabelle. As sisters apoiaram o possível casal.

Matteus: "Eu sou solteiro, só que quero conversar com a [Denizi]Ane porque me sinto culpado por ela ter saído. A gente já tinha parado de ficar aqui dentro, mas eu fiquei com esse sentimento, sabe?".

Alane: "Eu entendo, mas, por mim, já tinha que ter ficado. Deus faz as coisas maravilhosamente bem. Por isso que, antes dela sair, ela terminou com você".

Davi: "Pra você ficar aqui tranquilo. Se você chegar e falar 'Isabelle, eu quero muito'...".

Beatriz: "Você é mais tapado que eu, que sou virgem. Nem eu, que sou virgem, sou lerda assim".

Davi: "Matteus, tá muito devagar isso aí".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 881629 votos 24,12% Alane 6,96% Davi 68,92% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 881629 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash