Sem Fiona? O que sabemos sobre o próximo filme de 'Shrek'

Mais de 20 anos depois, a franquia do ogro Shrek continua sendo um sucesso estrondoso no mundo inteiro, não à toa, foi a escolha da Globo para a "Sessão da Tarde" desta sexta-feira (29). E, para a felicidade geral, um quinto filme está sendo produzido.

O que sabemos sobre Shrek 5

O lançamento foi confirmado pela Dreamworks, consequência do sucesso surpreendente dos filmes do Gato de Botas, personagem da franquia. Sem informações oficiais sobre a estreia, um estagiário deu um spoiler sem querer do projeto.

Em publicação no LinkedIn, o funcionário da NBCUniversal listou 'Shrek 5' com estreia prevista para 2025. O post foi tirado do ar e, apesar de ter deixado muita gente otimista, há dúvidas sobre a possibilidade do filme sair do papel em um tempo relativamente curto.

Chris Meledandri, fundador e CEO da Illumination, falou no ano passado dos planos de recrutar o elenco original de dubladores: "Prevemos o retorno do elenco. As conversas estão começando agora, e todas as indicações que recebemos é que há um tremendo entusiasmo por parte dos atores para retornar".

No entanto, há especulações de uma baixa importante, a atriz Cameron Diaz, responsável pela voz de Fiona. Ela deixou a atuação em 2014, ensaiou um comeback para o filme "Back in Action" - que ainda será lançado, mas aparentemente desistiu da ideia de voltar para a indústria.

Segundo o Page Six, a atriz decidiu que continuaria focada em cuidar da família. Neste mês, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho, Cardinal Madden, fruto de seu casamento com Richard Madden. Eles são pais de Raddix, de três anos.

Por outro lado, a franquia pode expandir ainda mais com um spin-off do Burro. Eddie Murphy, dublador do personagem, mostrou apoio ao projeto no ano passado. Antônio Bandeiras dublou os dois filmes solo do Gato de Botas.

Sinopse Shrek

Um ogro tem sua vida invadida por personagens de contos de fadas que acabam com a tranquilidade de seu lar. Ele faz um acordo para resgatar uma princesa.