Deolane posa com biquíni de crochê tendência entre famosas; veja

Deolane Bezerra, 36, posou com um biquíni de crochê com estampa da Hello Kitty. Peça é tendência entre as famosas e já foi utilizado por Bella Thorne e Dua Lipa.

"A veinha tá dando um caldo ainda"

Deolane nos stories do Instagram ao compartilhar fotos

Origem do biquíni

Desenho é de grife italiana. A peça foi elaborada pela GCDS (Giuliano Calza Design Studio), de Milão. O estilista é um novo nome que desponta no meio fashion desde 2017, quando iniciou sua marca com os primeiros modelos de meias.

A marca vende um modelo por 250 euros. Em reais, o valor aproximado é de R$ 1.370. Ele não aparece no catálogo que o e-commerce Farfetch disponibiliza da grife no Brasil.

A marca ainda tem outras peças com personagens. Por 350 euros (cerca de R$ 1,9 mil) é possível comprar um biquíni de crochê 3D do Bob Esponja, que já foi utilizado por Gkay no passado.