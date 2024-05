Caio Blat explica decisão de vender mansão de R$ 4,5 milhões

Caio Blat, 43, colocou sua mansão, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, à venda por R$ 4,5 milhões. Em entrevista ao O Globo, ele explicou a decisão.

O que aconteceu

O ator afirma que a casa se tornou muito grande para ele. "Esta casa foi um grande sonho da minha vida. Eu sou louco por arquitetura. Construí durante muitos anos, me dediquei junto com a Maria Ribeiro. Eu era casado com ela. Moramos lá, tivemos filho (Bento, de 14 anos), fomos felizes. Mas, depois que a gente se separou, a gente saiu de lá, é uma casa muito grande. Ela tem funcionado bem para locação. Tem várias filmagens, programas da TV são feitos lá, videoclipes... É uma casa que está sempre sendo alugada. Tenho muita vontade de vender para começar um outro momento da minha vida. Então, estou super afim de vender esta casa."

O artista comprou o terreno com 18 anos e construiu tudo como imaginou. "É uma casa que tem características especiais. Fica bem no alto do morro, é toda aberta para a mata. Precisa de um morador com uma cabeça diferente mesmo. Não é uma casa simples".

A casa de Blat ficou conhecida como "casa da árvore". Ela foi projetada pelo argentino Jorge Mario Jáuregui.

Casa de Caio Blat está a venda por R$ 4,5 milhões Imagem: Instagram

