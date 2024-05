Resumo Alma Gêmea: confira os capítulos desta semana (de 13 a 17/5)

A semana de 'Alma Gêmea' começará a todo vapor! A verdadeira faceta de Cristina começará a vir à tona, e uma das melhores amigas de Luna fará um alerta para Rafael. Veja abaixo os resumos dos próxiumos capítulos da novela:

Segunda-feira, 13 de maio

Vera comenta com Rafael que Cristina é falsa. Crispim segue Mirna até o trabalho e a leva embora à força. Gumercindo defende Mirna e os dois caem na piscina. Kátia pula na piscina para salvar Crispim, que não sabe nadar. Raul fala para Felipe que Mirella é muito nova para namorar e o manda afastar-se dela. Adelaide sente que deve ir ao jantar oferecido por Vera, como se fosse encontrar alguém que estava esperando há muito tempo. Rafael e Serena ouvem o som da música preferida de Luna. Serena vai até a porta do ateliê e o botânico a encontra lá. Rafael manda Serena não entrar no ateliê. Ela chora e fala que fica muito triste quando ele a repreende. Cristina percebe que Serena perturbou Rafael novamente e se pergunta se não seria melhor mandá-la embora. Serena conta para Eurico que rosa sempre foi sua flor preferida, embora não houvesse nenhuma onde ela morava. Crispim fica encantado com Kátia. Cristina ouve e fica aliviada, achando que Serena tem namorado. Dalila fala para Raul que ele precisa assumir um compromisso mais sério, pois ela não pode continuar a namorar escondida. Guto explica para Cristina que não descobriu quem é a namorada de Raul e acha que ele está arrependido. Cristina exige que Guto não desista.· Felipe e Mirella se encontram escondidos. Rafael vê Serena observando o filho e comenta que sentiu o mesmo quando encontrou sua alma gêmea. Ele fala com Serena que tem a impressão de já conhecê-la, e ela diz o mesmo. Cristina não gosta de ver Rafael e Serena conversando. Rafael fala para Cristina que decidiu retomar sua vida e ela fica radiante.· Olívia tenta dar palpites na cozinha de Vitório, que se irrita.· Rafael mostra a Agnes e Adelaide que a rosa Luna se abriu. Adelaide desmaia ao ver a flor. Adelaide vê Serena quando está voltando a si e a chama de Luna.

Terça-feira, 14 de maio

Adelaide percebe que cometeu um engano e diz que a rosa fez com que ela se lembrasse de Luna. Serena abraça Adelaide e fala que sabe o que é perder alguém. Adelaide gosta de Serena, mas Agnes se sente incomodada pela presença dela. Rafael fala para Serena que o que ela disse para Adelaide foi bonito. Serena diz a Rafael que ele também conhece a perda, pois jamais esqueceu sua mulher.Vitório provoca Olívia. Raul proíbe Felipe de voltar a ver Mirella. Débora aconselha Cristina a demitir Serena. Rafael consola Felipe. Eduardo se mostra interessado em Madalena, que também gosta dele. Vera fica com ciúmes, mas garante a Madalena que gosta de Eduardo apenas como amigo. Zulmira diz a Serena que ela corre o risco de ser demitida, deixando-a arrasada. Kátia explica para Mirna que ela não pode mais trabalhar no clube por causa do escândalo que Crispim deu. Para cortejar Kátia, Crispim lhe dá um porco de presente. Cristina demite Serena, alegando que foi Rafael quem pediu. Zulmira explica a Serena que ela errou ao desafiar Raul. Serena se despede da rosa Luna e se pergunta qual será o seu destino. Rafael pede permissão a Raul para Felipe namorar Mirella mas o pai da jovem acha que sua filha é nova demais e não permite o namoro. Felipe e Mirella não se conformam. Crispim dá galinhas para Kátia, mas ela não fica nem um pouco contente com o presente. Felipe compra rosas para dar a Serena. Mirella faz perguntas sobre os homens, deixando Olívia horrorizada. Vera fala para Olívia que ela precisa ter uma conversa franca com Mirella. Felipe fica arrasado ao saber que Serena foi demitida, deixando Cristina furiosa. Zulmira conta para Felipe que Serena está na pensão. Serena fala para Hélio que vai voltar para sua aldeia.

Quarta-feira, 15 de maio

Serena explica para Hélio que era mais feliz em sua aldeia. Hélio pede que Serena fique hospedada na pensão durante mais algum tempo e ela concorda. Crispim e Pedro se desentendem por causa de Mirna. Mirna pede que Pedro não se assuste com Crispim, mas ele morre de medo e diz que quer distância dela. Felipe entrega as rosas a Serena e pede que ela volte a trabalhar em sua casa. Serena fica encantada com o gesto de Felipe, mas explica que só pode voltar se Rafael quiser. Felipe diz a Rafael que está indignado por Serena ter sido demitida por defendê-lo. Raul e Dalila combinam de se encontrar na igreja. Rafael afirma para Cristina que não queria que Serena fosse demitida, pois admirou a coragem dela ao defender Felipe. Eduardo convida Madalena para sair.· Generosa vê Raul e Dalila se encontrando na igreja. Rodriguez contrata Xavier como novo salva-vidas para o clube. Dalila exige que Raul se separe de Olívia e ele diz que vai fazer Olívia assinar alguns documentos antes, para que o dinheiro fique todo com ele depois da separação. Mirella afirma para Olívia que Raul tem outra, mas Olívia não acredita. Rafael vai até a pensão e pede a Serena para voltar a trabalhar em sua casa. Hélio diz a Serena que ela não deve voltar para a casa onde foi humilhada. Rafael sente ciúmes de Hélio, pois percebe que ele gosta de Serena. Serena diz a Rafael que ficou contente por ele chamá-la de volta. Raul chega tarde em casa e fala para Olívia que teve problemas no carro, mas a esposa estranha ao perceber que as mãos dele não estão sujas de graxa. Vitório vê Dalila voltando para casa tarde da noite e fica desconfiado. Cristina fica espantada quando Serena aparece na casa de Rafael e fica furiosa quando o botânico explica que foi ele quem pediu que Serena voltasse. Débora sugere que Cristina mande Serena limpar o ateliê de Luna para Rafael ficar com raiva dela. Raul manda Olívia assinar alguns papéis sem especificar o que contém nos documentos, e ela assina sem ler. Mirna vê Roberval e decide fazer com que ele se interesse por ela. Cristina manda que Serena limpe o ateliê de Luna. Serena mexe nas teclas do piano de Luna. Rafael encontra Serena no ateliê, vê em Serena a imagem de Luna e a beija.

Quinta-feira, 16 de maio

Serena sai correndo, apavorada, e Rafael tenta para alcançá-la. Cristina vê Serena correndo e fica satisfeita, pois acha que Rafael está furioso. Serena explica para Rafael que, em sua aldeia, quando um homem e uma mulher se beijam, significa que vão ficar juntos para sempre, diz que ele a magoou e que vai embora. Rafael pede perdão a Serena. Cristina fica pasma ao saber que Rafael não ficou furioso.· O botânico se pergunta se Serena é Luna, e a indígena tenta entender o que está sentindo. Débora diz a Cristina que ela precisa tirar Serena de seu caminho de qualquer jeito. Generosa pergunta a Divina o que faria se soubesse de um segredo sobre uma moça de família. Divina afirma que não diria nada à família dela, para não os magoar e Generosa decide não contar que viu Dalila com Raul na igreja. Agnes fica indignada quando Rafael diz que acha que Serena é Luna e afirma que ela está tentando conquistá-lo. Eduardo fala para Rafael que ele está delirando e o aconselha a casar-se com Cristina para esquecer Luna de uma vez. Adelaide pergunta a Elias se Serena pode ser a reencarnação de Luna. Elias aconselha Adelaide a procurar alguma marca de nascença em Serena. Eduardo recebe uma carta de um local misterioso e pede a Judith que não comente nada. Dalila sente enjoo. Crispim dá rosas a Kátia, que gosta. Kátia comenta com Crispim que está precisando de dinheiro e ele garante que sabe como ajudá-la. Raul avisa Olívia que vai viajar para tratar de alguns negócios. Adelaide fica pasma ao ver a marca de nascença de Serena. Ivan fala para Cristina que Adelaide falou de lembranças com Serena. Cristina não compreende.· Rafael convida Cristina para jantar, deixando-a radiante. Agnes fica indignada ao saber que Adelaide visitou Serena e acha que ela é uma impostora que está enganando a todos. Olívia fica irritada ao chegar ao clube e descobrir que Vitório é o cozinheiro de lá. Serena vê Rafael e Cristina saindo juntos.

Sexta-feira, 17 de maio

Serena chora ao ver Rafael saindo com Cristina. Ela ouve a música de Luna, vai até o ateliê e vê o reflexo da bailarina no espelho. Rafael e Cristina chegam ao clube para jantar, onde encontram Olívia e Raul. Cristina fica furiosa com a coincidência. Crispim pega as alianças de seus pais, que Mirna guarda desde a morte deles. Terê pede a Zulmira para chamar Serena. A empregada descobre Serena desmaiada. Generosa se preocupa ao saber que Dalila anda tendo enjoos.· Zulmira se dá conta de que Serena está apaixonada por Rafael e manda que ela tome cuidado para não se magoar. Olívia fala para Cristina que vai fazer de tudo para impedi-la de se aproximar de Rafael. Cristina manda Olívia não se colocar em seu caminho. Olívia pergunta a Raul se ele tem outra. Cristina se aproxima de Rafael, mas ele a evita. Rafael encontra Serena. Rafael pega a mão de Serena e diz que não consegue esquecê-la. Cristina vê os dois juntos e fica furiosa. Serena se perturba e sai correndo. Mirella fala para Olívia que ela pode se separar de Raul se ele a trai. Olívia afirma que não saberá viver sem o marido. Crispim entrega as alianças para Kátia, para ajudá-la com seu problema de dinheiro, e ela fica emocionada com o gesto. Eduardo garante a Vera que a melhor maneira de Rafael esquecer Serena é se casar com Cristina. Cristina manda Guto arrumar uma mulher qualquer para se passar por amante de Raul. Agnes pergunta a Serena qual é o golpe que ela está planejando. Serena fica magoada com a desconfiança de Agnes. Agnes fala para Serena que se tornará sua inimiga se ela tentar se passar por Luna. Mirna percebe que as alianças desapareceram e se desespera.· Adelaide conta para Rafael que Serena tem uma marca de nascença no local onde Luna levou o tiro.· Cristina oferece dinheiro para Serena ir embora de Roseiral.

* As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.