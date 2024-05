Giovanna Antonelli exibe barriga sarada ao posar de biquíni

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Giovanna Antonelli, 48, exibiu a barriga sarada ao posar de biquíni no Dia das Mães. A atriz compartilhou cliques em uma rede social.

O que aconteceu

A atriz mostrou os cliques em um post no Instagram neste domingo (12). A artista apareceu com um biquíni tomara que caia e com uma flor na parte de cima.

Nos cliques, ela posou na varanda de um apartamento em um dia de sol. Giovanna exibiu a barriga sarada e também aproveitou para pegar um bronze. Além disso, ela apareceu ao lado de uma piscina.

A artista recebeu uma série de elogios pelas fotos. "Você sendo a mulher mais linda do mundo", elogiou uma fã. "Fico besta em como você roubou a beleza do mundo só para você!", brincou outra. "Linda, minha diva, te amo", comentou uma usuária da rede social. "Linda de viver", "musa", "deslumbrante" e "maravilhosa" foram outros comentários sobre a atriz.