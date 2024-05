'Hipócrita, Babaca, Meninão': Conquisteiros brigam aos gritos em dinâmica

Os 20 participantes de A Grande Conquista 2 (Record) participaram de uma dinâmica ontem (12) que rendeu novos desentendimentos.

O que aconteceu

Na nova dinâmica, os Conquisteiros precisaram escolher dois participantes para apontar quem era "de milhões" e quem era de "centavos". A intenção era falar bem e mal dos respectivos escolhidos, com justificativas.

Em sua vez, Cátia chamou Edlaine de "mentirosa" por conta de um desentendimento. Já Fellipe disse que Anahí tentava "se passar de coitada".

MC Mari e Kaio foram além e trocaram ofensas de "hipócrita" aos gritos. A MC disse que ele não tinha enredo no programa e precisava da história de outros para "se levantar".

Fernando também chamou a atenção por se exaltar na dinâmica. O Conquisteiro chamou Brenno de "babaca" ao ouvir que não sabia seguir regras e por ter sido chamado de "personagem". Ele também gritou com Hideo ao ser considerado, por ele, um participante "de centavos".

Já Rambo e Guipa trocaram farpas. "Eu te vejo um meninão de 7 anos de idade", disse Rambo.

Internautas ainda comentaram nas redes sociais a interação de Fellipe e Anahí. O Conquisteiro insinuou que a colega de confinamento forjava suas emoções. "Se a câmera puder chegar mais próximo do olho dela ali, só esqueceu de cair a lágrima na hora do choro", disse.

