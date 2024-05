Atriz pornô continua em 'estado vegetativo' após acordar de coma de 52 dias

Emily Willis, 25, está em estado vegetativo após acordar de um coma de 52 dias.

O que aconteceu

A família da atriz pornô revelou que ela já consegue sorrir e movimentar os olhos, mas sem se comunicar. "A Emily está mostrando alguns sinais de capacidade de resposta, como movimentação ocular, mas ainda não consegue se comunicar". O comunicado foi feito na página da vaquinha virtual de Emily, que já acumula mais de US$ 75 mil, aproximadamente R$ 386 mil.A família ainda agradeceu a ajuda na vaquinha. "Agradecemos a todos do fundo do coração por superarem a meta de doações e todo o apoio. O amor e o carinho que todos expressaram são inspiradores. Minha família não teria sido capaz de fornecer o nível de cuidado necessário sem suas doações. Todas as doações são e têm ido diretamente para a recuperação de Emily."

O coma de Emily

Emily Willis sofreu um ataque cardíaco durante tratamento de vício em drogas em uma clínica de reabilitação na California. Os médicos acreditavam ser overdose acidental, mas a hipótese foi descartada pela ausência de drogas no exame toxicológico.

O caso da atriz segue sendo investigado pela equipe médica do hospital.